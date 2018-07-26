Межгосударственные отношения России и Замбии

Дипломатические отношения между СССР и Замбией были установлены 30 октября 1964 года вслед за провозглашением 24 октября 1964 года независимости Республики Замбии. 31 декабря 1991 года правительство Замбии официально признало Российскую Федерацию правопреемницей СССР.

Двусторонние официальные контакты продолжились на уровне министров иностранных дел, парламентских делегаций, представителей различных ветвей власти.

Импульс развитию традиционно дружественного политического диалога придал инициированный российской стороной в августе 2012 года обмен посланиями между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Замбии Майклом Сатой. Главы государств выразили обоюдный настрой на наращивание двустороннего сотрудничества с акцентом на его экономическую составляющую.

В сентябре 2012 года «на полях» 67-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался со своим замбийским коллегой Гивеном Лубиндой. 25 сентября 2014 года «на полях» 69-й сессии ГА ООН состоялись переговоры Сергея Лаврова с руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов Сообщества развития Юга Африки, в том числе с министром иностранных дел Замбии Гарри Калабой. 17 апреля 2015 года в рамках рабочего визита Калабы в Москву прошли его переговоры с Сергеем Лавровым.

Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств России и Замбии состоялась 31 мая 2017 года в Москве.

Объемы двустороннего экономического и технического сотрудничества между двумя государствами, особенно активно и динамично развивавшегося в 1960-х и 1970-х годах, в последствии заметно сократились, а в 1990-х годах были постепенно сведены к минимальным торговым операциям, носящим весьма нерегулярный и нестабильный характер. Сложившийся к настоящему времени нынешний уровень торгово-экономических связей, несмотря на успешное и поступательное развитие российско-замбийского взаимодействия на политической сцене и некоторое оживление двусторонней торговли, весьма далек от существующего значительного потенциала в развитии торгового и инвестиционного сотрудничества.

Внешнеторговый оборот России и Замбии в 2017 году составил 11,56 миллиона долларов, из них экспорт — 0,33 миллиона долларов, импорт — 11,23 миллиона долларов.

В I квартале 2018 года внешнеторговый оборот между странами составил 3,58 миллиона долларов, из них экспорт — 3,20 миллиона долларов, импорт — 0,38 миллиона долларов.

В структуре экспорта преобладают удобрения и белковые вещества. Основной статьей российского импорта из Замбии является табак, также поставляются живые деревья и другие растения, эфирные масла.

Имеются перспективы для наращивания взаимодействия в торгово-инвестиционной, военно-технической и энергетической областях.

В августе 2001 года межправительственным соглашением об урегулировании задолженности Замбии перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам было согласовано списание 80% замбийского долга, консолидированного по состоянию на 31 марта 1999 года в сумме около 700 миллионов долларов, с рассрочкой погашения оставшейся суммы долга в размере 138,3 миллиона долларов в течение 33 лет. 28 февраля 2011 года было подписано Соглашение между правительствами двух стран об использовании задолженности Замбии перед Россией на цели финансирования проектов в области развития на территории республики.

Одним из важнейших и наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества является ядерная энергетика. В 2016 году было подписано и вступило в силу Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. 16 февраля 2017 года Россия и Замбия в Москве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ) на территории Замбии.

15 мая 2018 года в рамках международного форума «Атомэкспо-2018» в Сочи между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Республикой Замбия состоялось подписание генерального контракта на сооружение Центра ядерной науки и технологий. В его состав войдут исследовательская ядерная установка, лабораторный комплекс, многоцелевой центр облучения и центр ядерной медицины на базе циклотрона. Проект будет реализовываться в несколько этапов в течение трех-шести лет с момента начала работ по контракту. Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве.

Правительство РФ помогает Замбии развивать потенциал вооруженных сил и правоохранительных органов . 13 апреля 2017 года было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

В гуманитарной сфере упор делается на подготовку замбийских национальных кадров. Замбия занимает одну из лидирующих позиций среди стран Африки по количеству выделяемых Россией государственных стипендий. Около двух тысяч замбийцев получили образование в российских университетах.