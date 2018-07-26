«МРСК Сибири» вложит 2019 году в энергосистему Омской области около 1,1 млрд рублей 

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций компании «Омскэнерго» (филиал ПАО «МРСК Сибири») в развитие энергосистемы Омской области в 2019 году составит 1,1 млрд рублей, сообщил ТАСС директор омского филиала компании Сергей Моденов. Всего до 2021 года компания вложит в сибирский регион более 5 млрд рублей.
"Нам еще не установлен тариф на 2019 год, но мы планируем, что объем инвестиций составит около 1 млрд 100 млн рублей. В целом в течение пяти лет мы предполагаем порядка 5 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы", — рассказал Моденов.
По его словам, в основном компания будет вкладывать средства в цифровизацию энергосистемы сибирского региона. «Это установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии, автоматизация управления всеми процессами. Продолжится также строительство подстанций Кристалл и Омская, — сообщил руководитель омского филиала. — Будет увеличена и надежность энергосистемы — это замена голого провода на самоизолирующийся, установка реклоузеров, которые позволяют оперативно выделять поврежденные участки и проводить автоматическое переключение».
Моденов отметил, что компания также ведет систематическую работу по приему на баланс и ремонту бесхозных линий электропередачи и подстанций, которые находятся в плохом состоянии, негативно влияют на всю систему энергообеспечения региона и зачастую представляют угрозу для людей.
Компания «МРСК Сибири» (дочернее предприятие ПАО «Российские сети») осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. В Омской области территория обслуживания составляет около 141,1 тыс. кв. км, общее количество потребителей — 774,9 тыс., включая 760,3 тыс. физических лиц.