С организатора игорного бизнеса в Приморье взыскали почти 400 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК , 26 июл — РИА Новости . Суд во Владивостоке взыскал в доход государства почти 400 миллионов рублей с организатора незаконного игорного бизнеса, сообщает прокуратура Приморья.

По данным надзорного ведомства, в 2016 году житель Владивостока признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр. Согласно приговору, вступившему в законную силу, фигурант в 2012 году законспирировал сеть игорных заведений под видом интернет-кафе. В 2015 году правоохранители пресекли их работу.

"За период функционирования игорных заведений фигурант извлек доход почти в 400 миллионов рублей. Учитывая данные обстоятельства, с целью взыскания в пользу государства незаконно извлеченного дохода, полученного преступным путем, прокуратура Приморского края обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением к осужденному. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с гражданина Г. 394 миллиона 746 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Судебное решение вступило в законную силу.