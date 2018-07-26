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С организатора игорного бизнеса в Приморье взыскали почти 400 млн рублей
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С организатора игорного бизнеса в Приморье взыскали почти 400 млн рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Суд во Владивостоке взыскал в доход государства почти 400 миллионов рублей с организатора незаконного игорного бизнеса, сообщает прокуратура Приморья.
По данным надзорного ведомства, в 2016 году житель Владивостока признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр. Согласно приговору, вступившему в законную силу, фигурант в 2012 году законспирировал сеть игорных заведений под видом интернет-кафе. В 2015 году правоохранители пресекли их работу.
"За период функционирования игорных заведений фигурант извлек доход почти в 400 миллионов рублей. Учитывая данные обстоятельства, с целью взыскания в пользу государства незаконно извлеченного дохода, полученного преступным путем, прокуратура Приморского края обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением к осужденному. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с гражданина Г. 394 миллиона 746 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Судебное решение вступило в законную силу.
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