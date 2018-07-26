Власти Японии казнили шесть последователей секты «Аум Синрике»

Японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении оставшихся членов секты «Аум Синрике» (запрещена в РФ ). Приговоренные к смерти были признаны виновными по трем эпизодам, в том числе в организации теракта в токийской подземке.

Высшая мера наказания была применена к шести заключенным, передает ТАСС

Самой известной вылазкой экстремистов стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года. Тогда сектанты распылили зарин в пяти составах токийского метрополитена. Жертвами теракта стали 13 человек, более шести тысяч пострадали.