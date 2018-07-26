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Власти Японии казнили шесть последователей секты «Аум Синрике»
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Власти Японии казнили шесть последователей секты «Аум Синрике» 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Москва24
Японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении оставшихся членов секты «Аум Синрике» (запрещена в РФ). Приговоренные к смерти были признаны виновными по трем эпизодам, в том числе в организации теракта в токийской подземке.
Высшая мера наказания была применена к шести заключенным, передает ТАСС.
Самой известной вылазкой экстремистов стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года. Тогда сектанты распылили зарин в пяти составах токийского метрополитена. Жертвами теракта стали 13 человек, более шести тысяч пострадали.
В начале июля в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей «Аум Синрикё», включая ее основателя Тидзуо Мацумото (Секо Асахара). Казнь Асахары постоянно откладывалась из-за продолжающихся дел против его подельников, последний из которых был арестован в 2012 году.
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