В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты «Аум Синрикё»

Шестеро членов экстремистской секты «Аум Синрикё» (запрещена в РФ) были казнены в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Таким образом, японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении всех членов секты, приговоренных ранее к высшей мере наказания.

В начале июля в Японии были повешены семь руководителей «Аум Синрикё», включая ее основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара.

Самой известной вылазкой экстремистов стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Тогда погибли 13 человек, более 6,3 тыс. пострадали.