Ещё
В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты «Аум Синрикё»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты «Аум Синрикё» 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Шестеро членов экстремистской секты «Аум Синрикё» (запрещена в РФ) были казнены в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
Таким образом, японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении всех членов секты, приговоренных ранее к высшей мере наказания.
В начале июля в Японии были повешены семь руководителей «Аум Синрикё», включая ее основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара.
Самой известной вылазкой экстремистов стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Тогда погибли 13 человек, более 6,3 тыс. пострадали.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип304
Российских дачников ждет неприятный сюрприз13
В РФ построят новый мегамост28
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»143
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным61
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение