Минюст Японии объявил о казни всех лидеров секты «Аум Синрике»

"Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек", — сказала Камикава.

Шестеро казненных стали последними из 13 членов секты, в отношении которых привели в исполнение смертный приговор.

Ранее Камикава объявляла о казни семерых руководителей секты.

В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления различной степени тяжести.