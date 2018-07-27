«Золотое» десятилетие БРИКС: от акронима до международной организации

То, что у очередного саммита БРИКС , помимо сугубо символической — всё же это десятая, юбилейная, встреча, будет необычайно насыщенная повестка, стало понятно ещё задолго до мероприятия. Действительно, лидеры Бразилии России , Индии, Китая ЮАР увиделись при, мягко говоря, сложном геополитическом фоне. И причиной этому стало прежде всего набирающее обороты торговое противостояние с США

Плюс к этому нельзя забывать, что планета в целом подошла к рубежу, на котором нет альтернативных вариантов решения сложных глобальных проблем, кроме как сообща. Как жить дальше в трансграничной и неизведанной пока «цифровой» эпохе? Где искать совместные ответы на возникающие в этой связи новые вызовы? В чём скрыты резервы дальнейшего совместного развития? Найти ответы на эти вопросы в одиночку не представляется возможным.

Поэтому о важности того, что сегодня страны БРИКС вместе противодействуют наиболее опасным угрозам, в своём выступлении на саммите говорил Президент России Владимир Путин

Навстречу международному признанию

Саммит БРИКС, состоявшийся 25-26 июля в Йоханнесбурге , — рубежный, юбилейный. За прошедшие 10 лет с момента появления организации многое поменялось. Неформальный союз изначально создавался как экономическое объединение, но теперь темпы роста отдельных стран-участниц уже не такие, как в 2009 году. Это вполне можно считать хорошей проверкой формата на устойчивость, которую он успешно прошёл.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин , выступая в рамках саммита, назвал прошедшие 10 лет «золотыми» и выразил уверенность, что впереди у БРИКС следующее «золотое» десятилетие.

Позитивные оценки перспектив объединения в целом разделяет и член Научного совета при Совете Безопасности России Андрей Манойло . По мнению эксперта, один их главных итогов саммита в том, что он показал — превращение БРИКС из форума или дискуссионной площадки в полноценную международную организацию, безусловно, продолжается.

Правда, считает политолог, пока что темпы этого движения не очень быстрые. «Связано это в том числе и с тем, что у стран-участниц наряду с общими интересами существуют определённые различия во взглядах. Например, по поводу того, каким же образом оптимально выстроить процесс дальнейшей интеграции, или же — каковы основные цели этого объединения» — отметил Андрей Манойло.

У стран-участниц наряду с общими интересами существуют определённые различия во взглядах.

В то же время собеседник « Парламентской газеты » обратил внимание на то, что в ходе саммита вполне чётко были намечены практические направления взаимной интеграции. Причём, что интересно, они характерны скорее для полноценных международных организаций, нежели для разного рода клубов, что называется, по интересам.

Например, координация деятельности спецслужб, о которой договорились на саммите. В первую очередь речь идёт о совместной борьбе с терроризмом и угрозами в сфере информационного пространства. Такой шаг сам по себе является прорывным. А дальше нельзя исключать и возможного создания некоего подобия киберполиции БРИКС.

Достигнуто, по мнению эксперта, также общее понимание, что необходимо действовать совместно в противостоянии нарастающему протекционизму со стороны США. Введение Вашингтоном пошлины на сталь, алюминий и отдельный перечень китайских товаров создаёт угрозы для всех участников глобальных процессов, хоть и в разной степени.

По итогам саммита принята Йоханнесбургская декларация БРИКС, состоящая из 102 пунктов, в которых отражена позиция объединения практически по всем актуальным проблемам современности. Включая вопросы безопасности и мирной организации жизни разных государств на планете.

Как БРИКС не стал БРЮКАМИ

А начиналась история БРИКС в далёком 2001 году, когда сотрудник американской инвестиционной компании Goldman Suchs Джим О’Нил придумал для обозначения государств с самым динамичным ростом ВВП акроним БРИК (BRIC), объединив первые буквы названий стран участниц — Бразилии, России, Индии и Китая.

Такая конфигурация букв очень походит на слово, в английском языке обозначающее «кирпич» (BRICK). И, возможно, в голове у автора термин уже тогда ассоциировался с чем-то устойчивым, стабильным. А может быть, задумывалось сравнение со строительным кирпичом, который ляжет в основу нового экономического миропорядка. Китайцы в своей иероглифике для обозначения формата и вовсе без лишних измышлений так и стали использовать словосочетание «страны золотого кирпича».

Как бы то ни было, термин БРИК навсегда вошёл в международный словарь. А пока экономисты активно вводили его в оборот в своих научных статьях и на конференциях, в объединении настало время практических шагов. В 2006 году на «полях» Генассамблеи ООН по инициативе Владимира Путина прошла встреча глав МИД стран, объединённых термином БРИК. По её итогам была подтверждена нацеленность на углубление взаимодействия в многостороннем формате.

Дальше — больше, начались более интенсивные контакты между дипломатическими ведомствами четырёх стран, в ходе которых обсуждались направления возможного взаимодействия, а также проекты возможной институализации БРИК в нечто устойчивое. В итоге в июне 2009 года в Екатеринбурге прошёл первый саммит объединения, по результатам которого было даже принято совместное заявление.