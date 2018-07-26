Ещё
Источник: Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Китай завершил приемку поставленного Россией первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"На прошлой неделе был подписан акт приемки первого полкового комплекта С-400, доставку которого морским транспортом Россия завершила в мае текущего года. С момента подписания документа поставленные системы стали собственностью Китая", — сказал собеседник агентства.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.
О подписании Россией контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО и всего должна получить два полковых комплекта С-400.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё" В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможность приобретения огнестрельного оружия Посольство РФ: реальных свидетельств незаконной деятельности Марии Бутиной в США нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
В РФ построят новый мегамост21
Российских дачников ждет неприятный сюрприз12
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»142
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным61
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение