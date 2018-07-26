Источник: Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Китай завершил приемку поставленного Россией первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"На прошлой неделе был подписан акт приемки первого полкового комплекта С-400, доставку которого морским транспортом Россия завершила в мае текущего года. С момента подписания документа поставленные системы стали собственностью Китая", — сказал собеседник агентства.

О подписании Россией контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО и всего должна получить два полковых комплекта С-400.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.