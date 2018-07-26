Канада хочет возобновить переговоры по NAFTA на высоком уровне

"Канада очень хочет вернуть переговоры по NAFTA обратно в высокий формат после того, как в Мексике прошли президентские выборы", — цитирует ее телеканал CBC.

В мексиканской столице Фриланд, министр финансов Канады Уильям Морно и глава канадского министерства по диверсификации международной торговли Джеймс Карр 26 июля провели встречу с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, на которой обсудили возможность продолжения переговоров по пересмотру условий NAFTA. Следующий президент, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который выиграл выборы 1 июля, вступит в должность 1 декабря.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа , вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны на высоком уровне начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. В мае этого года консультации были прерваны.