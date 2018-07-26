Ещё
Канада хочет возобновить переговоры по NAFTA на высоком уровне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канада хочет возобновить переговоры по NAFTA на высоком уровне 

ТАСС 31 минуту назад
МЕХИКО, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Канады хочет возобновить переговоры по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA с США и Мексикой на высоком уровне. Об этом в среду заявила журналистам в Мехико глава канадского МИД Христя Фриланд.
"Канада очень хочет вернуть переговоры по NAFTA обратно в высокий формат после того, как в Мексике прошли президентские выборы", — цитирует ее телеканал CBC.
В мексиканской столице Фриланд, министр финансов Канады Уильям Морно и глава канадского министерства по диверсификации международной торговли Джеймс Карр 26 июля провели встречу с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, на которой обсудили возможность продолжения переговоров по пересмотру условий NAFTA. Следующий президент, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который выиграл выборы 1 июля, вступит в должность 1 декабря.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны на высоком уровне начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. В мае этого года консультации были прерваны.
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё" Источник: Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400 В Госдуму внесен законопроект, расширяющий возможность приобретения огнестрельного оружия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип305
Российских дачников ждет неприятный сюрприз13
В РФ построят новый мегамост28
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»143
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным61
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение