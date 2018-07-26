Канада хочет возобновить переговоры по NAFTA на высоком уровне 

МЕХИКО, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Канады хочет возобновить переговоры по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA с США и Мексикой на высоком уровне. Об этом в среду заявила журналистам в Мехико глава канадского МИД Христя Фриланд.
"Канада очень хочет вернуть переговоры по NAFTA обратно в высокий формат после того, как в Мексике прошли президентские выборы", — цитирует ее телеканал CBC.
В мексиканской столице Фриланд, министр финансов Канады Уильям Морно и глава канадского министерства по диверсификации международной торговли Джеймс Карр 26 июля провели встречу с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, на которой обсудили возможность продолжения переговоров по пересмотру условий NAFTA. Следующий президент, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который выиграл выборы 1 июля, вступит в должность 1 декабря.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны на высоком уровне начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. В мае этого года консультации были прерваны.
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.