Более 10 тысяч туристов посетили «Саамскую деревню» в 2017 году

Большая группа журналистов из России Белоруссии посетила деревню в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня». Цель пресс-тура — знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики, особенностями региона, традициями жителей Кольского полуострова.

Финляндию. "Самь-Сыйт" в переводе значит «саамская деревня». Цель создания этнографической деревни — рассказать о быте, укладе жизни, традициях саамов — коренного народа Мурманской области, который населял Кольский полуостров, а также северную Норвегию, Швецию

Землю под строительство деревни община получила в 2010 году, и с тех пор поток туристов здесь растет очень быстро. «В прошлом у нас году было 10,5 тысяч человек. Примерно половина — из зарубежья. Это прежде всего, азиаты — Китай Таиланд , еще Австралия Индия и, конечно, Европа», — рассказал Головин.

Он вспоминает, что в 2008 году на месте нынешней деревни был карьер, и будущий директор настаивал на том, чтобы саам с оленем выходили на дорогу, чтобы проезжающие мимо с ними фотографировались. «Над нами смеялись, нам не верили, через 3-4 года все стало развиваться. Очень тяжело все шло. Поддержало правительство Мурманской области. В прошлом году нам провели ЛЭП, и мы ушли от дизель-генераторов», — говорит Головин.

Теперь круглый год в деревню приезжают по три-четыре группы туристов в день — бывает до 120 человек. Два-три раза в год деревня бесплатно принимает группы детей-инвалидов из детских домов.

В этнографическом музее под открытым небом коренные жители саамской деревни рассказывают об истории малочисленного народа, знакомят бытом, подают блюда саамской кухни. Саамы всегда верили в духов, поклонялись идолам — деревянные фигуры и сегодня, как верят в деревне, могут принести удачу, здоровье, счастье, исполнить заветную мечту. На территории саамской деревни также можно увидеть кроликов, покормить оленей с рук, поучаствовать в традиционных саамских спортивных играх.

В ближайшие годы в планах у руководства деревни — построить кафе с национальной продукцией, еще один гостевой дом для вип-гостей, запустить фермерское хозяйство, постепенно расширять территорию деревни.

Саамы — коренной народ Кольского полуострова, живут в основном в Кольском, Терском, Ловозерском и Ковдорском районах. По данным переписи населения 2010 года, в области проживают 1,6 тысячи представителей этого народа. Саамы стараются сохранять самобытный уклад жизни и собственный язык. Большинство живет родовыми общинами, занимаются оленеводством, рыболовством, народными промыслами.