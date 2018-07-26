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На автодорогах Приморского края выявлено шесть нарушений ветеринарно-санитарных норм
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На автодорогах Приморского края выявлено шесть нарушений ветеринарно-санитарных норм 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморском крае за прошедшую неделю на автомобильных дорогах было выявлено шесть нарушений ветеринарно-санитарных норм, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор.
Проверки проводились совместно с инспекторами ДПС. На дежурстве находилось 10 должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Всего было осмотрено 59 единиц автотранспорта с подконтрольными ветеринарному и фитосанитарному надзору грузами, из которых в шести случаях были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных норм.
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