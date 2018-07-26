На автодорогах Приморского края выявлено шесть нарушений ветеринарно-санитарных норм

Приморском крае за прошедшую неделю на автомобильных дорогах было выявлено шесть нарушений ветеринарно-санитарных норм, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор

Проверки проводились совместно с инспекторами ДПС . На дежурстве находилось 10 должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Всего было осмотрено 59 единиц автотранспорта с подконтрольными ветеринарному и фитосанитарному надзору грузами, из которых в шести случаях были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных норм.