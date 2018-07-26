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Эксперт: дожди в Черноземье затрудняют перевозку зерна к портам
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Эксперт: дожди в Черноземье затрудняют перевозку зерна к портам 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дожди в ряде регионов РФ затрудняют поставки зерна к портам, что, с учетом проблем с инфраструктурой, может отразиться на темпах экспорта зерновых культур за рубеж, считает гендиректор логистической компании «Глогос Проект» Константин Гриневич.
По словам эксперта, собранный урожай зерна в Центрально-Черноземном районе России, где уже больше недели идут дожди, остается лежать в полях «из-за неустройства инфраструктуры и невозможности, в связи с этим, доставить груз в порты для его дальнейшей отправки морским транспортом».
"Доставить его до элеваторов не представляется возможным. Дороги размыты, движение зерновозов затруднено, для восстановления рабочего режима необходимо дождаться просушки дорог, а на это при солнечной погоде понадобится около недели", — сказал РИА Новости Гриневич. По его оценке, за это время качество зерна значительно снизится.
"Погода ударяет не только по кошелькам аграриев, но и по судовладельцам, которые сейчас сообщают о резко возникшем дефиците груза в Азовском регионе. Собранный ранее урожай почти весь вывезли, а новые партии формировать пока не из чего. Рынок «замер». Текущая ситуация на Черноземье наглядно демонстрирует, что неразвитая инфраструктура по доставке и хранению зерна — ключевая проблема российского зернового экспорта", — отмечает гендиректор.
Он добавил, что в ближайшее время трейдерам предстоит решить, что делать с зерном со сниженными показателями качества. «Скорее всего, им придется комбинировать зерновые культуры разного уровня, чтобы сделать хоть какие-то конкурентоспособные партии. Все это в целом будет негативно сказываться на общих темпах экспорта и особенно ударит по сегменту судов „река-море“, которые работают из азовских портов и рассчитывали на бесперебойные отправки в течение всего зернового сезона», — заключил эксперт.
По данным Минсельхоза РФ, общий объем потерь урожая из-за погодных условий может составить порядка 30 миллионов тонн. Валовый сбор зерна прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн, в том числе пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В прошлом году РФ получила рекордный урожай зерна за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.
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