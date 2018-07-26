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«Известия»: «Мосметрострой» может построить тоннель на трассе в обход Севастополя
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«Известия»: «Мосметрострой» может построить тоннель на трассе в обход Севастополя 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. «Мосметрострой» может принять участие в строительстве тоннеля на планируемой автомобильной дороге в объезд Севастополя. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Жуков в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.
"Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД", — сказал он.
По словам Жукова, решение о строительстве тоннеля на трассе уже принято, и «Мосметрострой» планирует направить заявку на участие в проекте сразу после объявления о начале конкурса на определение компании-исполнителя.
Кроме того, «Мосметрострой» рассматривает возможность участия в возведении тоннелей на высокоскоростной железной дороге Москва — Казань на подъезде к Казани. «Нас также интересует государственно-частное партнерство по строительству платных дорог. Например, при проектировании трассы Уфа — Челябинск рассматривается строительство тоннеля.
Речь может идти о двух тоннелях по 3 км каждый», — рассказал Жуков.
Компания также изучает возможность участия в строительстве метро в Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Самаре и Новосибирске, добавил он.
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