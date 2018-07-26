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США и ЕС нужно договориться о противодействии Китаю, заявил Юнкер
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США и ЕС нужно договориться о противодействии Китаю, заявил Юнкер 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 июл –РИА Новости. США и ЕС необходимо договориться о мерах в отношении Китая, против его иногда недобросовестной торговой политики, заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Мы согласны с президентом Трампом, что многое нужно изменить. Что есть глобальное перепроизводство стали в мире, которое ударяет по нашим рабочим. Перепроизводство стали Китаем в два раза превышает перепроизводство в Евросоюзе. В этой области по-прежнему слишком много незаконных субсидий, которые даются правительством (КНР), который делают рынок непредсказуемым, это мешает нашим компаниям", — сказал он.
"И мы также должны положить конец бесконечной передаче технологий, которые забираются у наших разработчиков. В частности, поэтому мы запустили расследование против Китая в рамках соблюдения им закона об интеллектуальной собственности", — сказал он.
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