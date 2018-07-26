«Мосметрострой» планирует построить тоннель в Крыму

Генеральный директор компании Сергей Жуков также сообщил о планах построить аналог МКАД в Севастополе

Специалисты «Мосметростроя» прорабатывают возможность строительства тоннеля в Крыму , а также обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании Сергей Жуков.

Он рассказал, что после возведения моста через Керченский пролив и введения путепровода в эксплуатацию, водители стали ездить через Севастополь, что привело к громадным автомобильным пробкам на дорогах города.

Жуков также добавил, что «Ленметрогипротранс» уже приступил к подготовке технико-экономического обоснования, но окончательное решение о строительстве тоннеля уже принято.

Глава «Мосметростроя» рассказал, что компания направит заявку на проведение строительных работ в Крыму сразу после того, как будет объявлен конкурс на выбор подрядчика.