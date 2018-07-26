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«Мосметрострой» планирует построить тоннель в Крыму
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«Мосметрострой» планирует построить тоннель в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Генеральный директор компании Сергей Жуков также сообщил о планах построить аналог МКАД в Севастополе.
Специалисты «Мосметростроя» прорабатывают возможность строительства тоннеля в Крыму, а также обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании Сергей Жуков.
Он рассказал, что после возведения моста через Керченский пролив и введения путепровода в эксплуатацию, водители стали ездить через Севастополь, что привело к громадным автомобильным пробкам на дорогах города.
Жуков также добавил, что «Ленметрогипротранс» уже приступил к подготовке технико-экономического обоснования, но окончательное решение о строительстве тоннеля уже принято.
Глава «Мосметростроя» рассказал, что компания направит заявку на проведение строительных работ в Крыму сразу после того, как будет объявлен конкурс на выбор подрядчика.
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