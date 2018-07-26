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Площадь Ленина в Новосибирске отремонтируют
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Площадь Ленина в Новосибирске отремонтируют 

АиФ-Новосибирск 24 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В 2017 году начался ремонт Красного проспекта в рамках приоритетного проекта БКД. Тогда отремонтировали участок от Мочищенского шоссе до улицы Писарева. В этом году реконструкция продолжилась от ул. Писарева до ул. Максима Горького. Протяженность участка 2018 года — 2,4 км. По проекту ликвидируют два места концентрации ДТП: на пересечении Красного проспекта и ул. Достоевского и Красного проспекта с ул. Орджоникидзе. Стоимость работ — 168,4 млн руб.
Самой показательной составляющей ремонта Красного проспекта является площадь Ленина, которая в последний раз подвергалась реконструкции более десяти лет назад. За годы эксплуатации на нескольких участках дорожное покрытие пришло в аварийное состояние, особенно возле светофоров, колейность полос превышала нормативы. Это ощущалось во время проведения крупных мероприятий и парада на 9 Мая.
Сейчас работы по укладке выравнивающего слоя выполнены на 90%, по замене и восстановлению бордюрного камня — на 50%, по установке пешеходного ограждения, светофорных объектов и камер видеонаблюдения — на 40%. Обустройство покрытия в основном ведется ночью, те работы, которые не нарушают трафика движения, осуществляются днем. Особенность площади Ленина заключается еще и в близости метро, поэтому фрезерование ведется особенно аккуратно, а при укладке асфальта не применяется вибрационная техника.
Первым этапом подрядчики отремонтируют проезжую часть Красного проспекта, включая площадь Ленина, вторым этапом будет проведена реконструкция территории между Краеведческим музеем и Центробанком (парковочная площадка). Последний этап — установка дорожных знаков и нанесение разметки. Все работы планируется завершить к началу сентября. Ремонт Красного проспекта планируется продолжать и в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
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