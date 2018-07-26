Площадь Ленина в Новосибирске отремонтируют

В 2017 году начался ремонт Красного проспекта в рамках приоритетного проекта БКД. Тогда отремонтировали участок от Мочищенского шоссе до улицы Писарева. В этом году реконструкция продолжилась от ул. Писарева до ул. Максима Горького. Протяженность участка 2018 года — 2,4 км. По проекту ликвидируют два места концентрации ДТП: на пересечении Красного проспекта и ул. Достоевского и Красного проспекта с ул. Орджоникидзе. Стоимость работ — 168,4 млн руб.

Самой показательной составляющей ремонта Красного проспекта является площадь Ленина, которая в последний раз подвергалась реконструкции более десяти лет назад. За годы эксплуатации на нескольких участках дорожное покрытие пришло в аварийное состояние, особенно возле светофоров, колейность полос превышала нормативы. Это ощущалось во время проведения крупных мероприятий и парада на 9 Мая.

Сейчас работы по укладке выравнивающего слоя выполнены на 90%, по замене и восстановлению бордюрного камня — на 50%, по установке пешеходного ограждения, светофорных объектов и камер видеонаблюдения — на 40%. Обустройство покрытия в основном ведется ночью, те работы, которые не нарушают трафика движения, осуществляются днем. Особенность площади Ленина заключается еще и в близости метро, поэтому фрезерование ведется особенно аккуратно, а при укладке асфальта не применяется вибрационная техника.