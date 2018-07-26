Холуй — как исконная Россия в миниатюре

Холуй — это небольшое историческое русское село, где живет 700 жителей. Холуйцы зарабатывают работой по шкатулкам, игрушкам, резьбой по дереву и росписью храмов по всей стране.

Село, где есть и история, и деньги. Народные промыслы заказывают государственные органы и министерства в качестве подарков иностранцам. Село отсылает свою продукцию в сувенирные магазины всей страны.

Если Иваново когда-то было пригородом Шуи , то Южа была пригородом Холуя — в этом селе располагалась вотчина князя Пожарского. Отсюда его призвали в Нижний Новгород командоваться ополчением.

Само же село известно с начала XVI века. Хо́луем на Руси называлась плетёная из ивняка запруда для ловли рыбы (сетка), с помощью таких сеток перегораживали реку наискосок и не на всю её ширину. Существует версия, что поселение названо бежавшими от монголо-татар суздальцев, где сооружались «холуи на Тезе».

Первые упоминания о Холуе как поселении в Суздальском уезде относятся к XVI веку. В грамоте Ивана Грозного 1546 года «Об освобождении от пошлин соляных варниц Троицко-Сергиевского монастыря» записано: «…у них у новыя соли на Холую… варницы и трубы и дворы».

В 1612 году холуйцы принимали участие в ополчении Минина и Пожарского при освобождении Москвы от польской интервенции.

«Холуй-посадец», пожалованный Пожарскому царём, переходил последовательно во владения Троице-Сергиевой лавры, князя Голицына , Куракина, графа Бобринского. После отмены крепостного права «графские люди» превратились в государственных крестьян, не имевших земли.

Холуй славился своими базарами и ярмарками, но наибольшую известность получил за счет росписи икон и шкатулок. Иконописцы Холуя упоминаются в писцовых книгах 1628—1661 годов. О холуйских иконах говорится в царском указе 1667 года: «поселяне, не разумеющие почтения книг божественного писания, пишут святыя иконы безо всякого рассуждения и страха».

Действительно, холуйцы, в отличие от мстёрцев и палешан, легко отступали от строгих канонов иконописания, вносили в изображения черты народного лубка. И всё же в скорописных холуйских иконах в большей мере, чем в мстёрских и палехских, улавливаются глубинные народные традиции владимиро-суздальских писем XIV века, что выражается в лаконизме и образности изобразительного языка, в подчёркнутой монументальности композиции.

В советское время иконопись была вытеснена из Холуя и заменена лаковыми миниатюрами. Сейчас все снова восстанавливается.

Собственно, сказочные мотивы и являются основой холуйского рисунка. Этим делом здесь заняты до трети жителей. Они рисуют и продают народные промыслы здесь же в небольших лавках и большом доме-музее.

Есть в Холуе несколько достопримечательностей.

Холуйская набережная. В ней 5 метров, она облагорожена и ухожена. Цель спасти село от весенних половодий, которые заливают все вокруг.

Есть даже тип туризма — приезжать весной в Холуй и плавать на лодке вокруг затопленных домов. Холуйская набережная ухоженная с лавочками и фонарями — большое роскошество для села из глубокой-глубокой провинции.

Троицкая церковь, 1748 года постройки. Храм восстанавливается, два раза в неделю там идут службы. Батюшка приезжает в Холуй из подмосковного Зеленограда! Едет сюда около 6−7 часов. Из них последние 28 км от Покрова идут по ужасной дороге без асфальта — я на нее тоже попал и ругался страшно.

Другая дорога идет от Шуи, но с большим крюком, а поскольку мы часто доверяем Яндексу , то попадаем на такие дороги. Мне посчастливилось зайти в храм во время службы. Очень строгой и сильной в духовном смысле. В церкви много народу, в том числе молодежи.

Часовня 19 века в честь Александра Невского . Она стоит на въезде в Холуй.

Шлюз Тезинской судоходной системы. По реке Теза раньше ходили суда, теперь только моторки и катера зажиточных москвичей и питерцев, купивших здесь не только дома, но и производства. Москвичи купили в Холуе завод по производству лаковых миниатюр и еще одно производство.

Хотели поставить здесь большой химический цех по производству целлюлезы, но местные восстали, закидали администрацию жалобами и отвовевали право жить в экологически чистом селе.

Холуй — пример благополучного села в неблагополучной и бедной Ивановской области . Соседняя Южа, в 8 км, это уже территория пост апокалипсиса 90-х. Холуй держится и зарабатывает.

Перед чемпионатом мира в Холуй поступил заказ от РФС и Оргкомитета 2018.

Как сказали местные, на 3−4 млн рублей — шкатулок, миниатюр, собачек и кошечек, расписанных местными мастерами. Вообще работы у местных много. Даже продавец сувенирного магазина Сказка, с которой мы долго мило общались, подрабатывает художником, и в настоящий момент расписывает большую доску.

Ну и слава Богу!