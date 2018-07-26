Путешествие: на чем нельзя экономить во время отпуска

Путешествие! Как все любят это слово, особенно, когда оно появляется в жизни не только в качестве 11 букв, напечатанных на белом листе, а в качестве самых настоящих приключений в разных точках нашей большой планеты. Дабы не испортить свой отдых излишней экономией, стоит запомнить, на чем нельзя экономить во время путешествия. Путешествие: на чем нельзя экономить во время отпуска Еда Приехать в другую страну и экономить там на еде — смертный грех. Это вовсе не значит, что надо объедаться

чем попало и спускать весь бюджет на фастфуд. Но приехать, например, в Испанию

не пойти в хороший ресторан, чтобы попробовать там знаменитую национальную

паэлью, а пойти в супермаркет за теми продуктами, которые можно есть и в родном

городе — великая глупость. Каждая страна славится определенными блюдами,

которые именно на родине готовятся правильно и запредельно вкусно, так к чему

же экономия?

Одежда

Казалось бы, зачем закупаться

одеждой в путешествии, когда перед отдыхом и так унёс из всех магазинов своего

города пару десятков пакетов? А вот затем! В Европе и Америке существует

огромное количество аутлетов, размеры которых могут сравниться с размерами

какого-нибудь небольшого города. Скидки там космические, выбор огромный, а очередей почти нет. И если вы уже много лет мечтаете о той самой сумочке, и вот сама судьба велит вам ее купить почти в два раза дешевле, зачем же себе

отказывать?

Прокат автомобиля

Если вы не планируете сидеть

в отеле, не отходя от него дальше, чем на 5 километров, и всеми фибрами своей

души желаете объездить за пару недель всевозможные достопримечательности, то ни к чему тратить свои силы на общественный транспорт, муторные покупки билетов и всё тому подобное, просто возьмите в аренду машину себе по душе. Так вы не сэкономите деньги, но сэкономите здоровье и нервы, а они стоят намного дороже.

Экскурсии

К сожалению, или к счастью,

не все места в мире можно прочувствовать сполна, просто приехав туда и внимательно все оглядев. Довольно часто требуется гид, который доступно и интересно расскажет вам всю историю той или иной достопримечательности. Хорошие

гиды не ведут экскурсии за 5 долларов, а плохие — только испортят все впечатления, чего точно не хотелось бы допускать во время заслуженного отпуска.

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