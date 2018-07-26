Минобороны РФ: Израиль предотвратил провокацию ИГ* 

Израильский удар по территории Сирии уничтожил террористов и ракетные установки группировки «Исламское государство»*, сообщили в Минобороны России.
Как сообщает ведомство, 25 июля, около 21:30 исламисты, пытаясь спровоцировать удар по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.
— Точным ответным ударом авиации и артиллерии Армии обороны Израиля все террористы ИГ* и ракетные установки были оперативно уничтожены,
— уточняет ведомство.
Российское командование выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за предотвращение крупной провокации террористов.
Ранее Пятый канал сообщал об израильских военных, которые сбили самолет сирийской армии.
* — террористическая организация, запрещенная в России.