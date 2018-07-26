Минобороны РФ: Израиль предотвратил провокацию ИГ*

Как сообщает ведомство, 25 июля, около 21:30 исламисты, пытаясь спровоцировать удар по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.

— Точным ответным ударом авиации и артиллерии Армии обороны Израиля все террористы ИГ* и ракетные установки были оперативно уничтожены,

— уточняет ведомство.

Российское командование выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за предотвращение крупной провокации террористов.

Ранее Пятый канал сообщал об израильских военных, которые сбили самолет сирийской армии.