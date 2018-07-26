В Приморье пресечена попытка контрабанды дикорастущего женшеня

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) изъяли у гражданина Китая на Лесозаводском таможенном посту 241 корень дикорастущего женьшеня весом 2,2 килограмм., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной таможни.

Таможенники обнаружили четыре свертка с незаконным грузом в кабине выезжающего в Китай грузового автомобиля. Приобретенные в Приморье корни женьшеня гражданин Поднебесной намеревался вывезти на родину. Он знал о запретах на вывоз ценных корней, поэтому свертки были намеренно спрятаны в кабине управляемого им автомобиля от таможенного контроля.

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.