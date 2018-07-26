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В Приморье пресечена попытка контрабанды дикорастущего женшеня
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В Приморье пресечена попытка контрабанды дикорастущего женшеня 

Primpress 42 минуты назад
Фото: Primpress
Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) изъяли у гражданина Китая на Лесозаводском таможенном посту 241 корень дикорастущего женьшеня весом 2,2 килограмм., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной таможни.
Таможенники обнаружили четыре свертка с незаконным грузом в кабине выезжающего в Китай грузового автомобиля. Приобретенные в Приморье корни женьшеня гражданин Поднебесной намеревался вывезти на родину. Он знал о запретах на вывоз ценных корней, поэтому свертки были намеренно спрятаны в кабине управляемого им автомобиля от таможенного контроля.
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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