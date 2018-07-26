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В Приморье пресечён незаконный вывоз женьшеня
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В Приморье пресечён незаконный вывоз женьшеня 

АиФ-Владивосток 38 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Сотрудники Дальневосточной таможни пресекли факт переправки через границу дикорастущего приморского растения у жителя КНР. Мужчина попытался незаконно провезти 241 корень женьшеня.
«В ходе досмотра были обнаружены корни женьшеня в количестве 2,2 килограмма, на общую сумму в 3 миллиона рублей. Дикорос был изъят, иностранец понесёт уголовную ответственность», — сообщили в пресс-службе ДВОТ.
Мужчина знал, что перевозка корней через границу России строго запрещена, в чём и сознался.
За контрабанду женьшеня ему грозит лишение свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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