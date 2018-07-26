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Госсекретарь США выступает за ужесточение антироссийских санкций
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Госсекретарь США выступает за ужесточение антироссийских санкций 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Выступая на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что поддерживает идею ужесточения одностороннего санкционного режима в отношении России.
"Если мы сможем найти правильные места, используя правильные точки приложения силы, вещи, которые действительно повлияют на Россию, думаю, было бы конструктивным двигаться по этому пути", — пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Одновременно Майк Помпео подчеркнул, что санкции являются лишь одним из инструментов внешней политики США, передает ТАСС. По его словам, американская администрация действует в отношении России чрезвычайно жестко, хотя и желала бы нормализации двусторонних отношений.
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