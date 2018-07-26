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Госдеп выступил за введение новых антироссийских санкций
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Госдеп выступил за введение новых антироссийских санкций 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что поддерживает идею ужесточения одностороннего санкционного режима в отношении России.
Во время слушаний в комитете по иностранным делам сенатор от республиканцев Роб Портман посетовал на то, что многочисленные американские санкции, направленные против целых секторов российской экономики, по существу не сработали, передает ТАСС.
В связи с этим сенатор поинтересовался у Помпео, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность антироссийских санкций, следует ли их нацеливать «в большей степени на физических лиц, на олигархов», или на какие-то «экономические узкие места»?
Помпео в ответ выразил мнение, что «россиян больше всего беспокоят те вещи, которые оказывают воздействие на российскую экономику». Он счел «конструктивным» использовать «правильные точки приложения силы, вещи, которые действительно повлияют на Россию».
Ранее Помпео оценил влияние саммита в Хельсинки на антироссийские санкции.
Напомним, во вторник американские законодатели анонсировали новый законопроект о масштабных санкциях против России.
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