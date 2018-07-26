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Посольство РФ: реальных свидетельств незаконной деятельности Марии Бутиной в США нет
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Посольство РФ: реальных свидетельств незаконной деятельности Марии Бутиной в США нет
ТАСС
52 минуты назад
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Реальных свидетельств незаконной деятельности россиянки Бутиной в
США
нет, обвинения против нее беспочвенны — посольство
РФ
.
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