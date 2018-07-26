Ещё
На Новороссийск надвигается мощный смерч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Новороссийск надвигается мощный смерч 

Свободная пресса 55 минут назад
Сильный смерч движется на Новороссийск с Черного моря. Сообщается, что он образовался над морем в среду, 25 июля. При этом одна из воронок уже выходила на сушу в пригороде Новороссийска — в районе Кабардинки. Образовавшийся смерч в скором времени может угрожать жителям Новороссийска, сообщает «360».
Спасатели обратились к жителям с просьбой некоторое время оставаться в домах и не полозоваться автомобилями.
К слову, шквалистый ветер уже нанес первый ущерб: сломаны несколько деревьев, обрушены рекламные конструкции, некоторые улицы города затоплены.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что недалеко от побережья Геленджика в Черном море российские рыболовы сняли на видео два смерча. Изначально на кадрах виднелся один смерч, но под конец съемки начал образовываться второй. Рыбацкое судно находилось всего в пятистах метрах от смерча, который двигался в сторону корабля.
Новости по теме: На Украине 14-летний мальчик попал в смерч
Свободная пресса: последние новости
Ведущая «Орла и Решки» выходит замуж за экс-солиста группы «Smash» Турчинов: Будем топить российские эсминцы в Азовском море Пенсии: Кремль знает, чем обернется для него референдум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип285
Российских дачников ждет неприятный сюрприз12
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным61
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»139
Порошенко расплылся в благодарностях перед США за Крым211
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение