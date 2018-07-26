На Новороссийск надвигается мощный смерч

Сильный смерч движется на Новороссийск с Черного моря. Сообщается, что он образовался над морем в среду, 25 июля. При этом одна из воронок уже выходила на сушу в пригороде Новороссийска — в районе Кабардинки. Образовавшийся смерч в скором времени может угрожать жителям Новороссийска, сообщает «360».

Спасатели обратились к жителям с просьбой некоторое время оставаться в домах и не полозоваться автомобилями.

К слову, шквалистый ветер уже нанес первый ущерб: сломаны несколько деревьев, обрушены рекламные конструкции, некоторые улицы города затоплены.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что недалеко от побережья Геленджика в Черном море российские рыболовы сняли на видео два смерча. Изначально на кадрах виднелся один смерч, но под конец съемки начал образовываться второй. Рыбацкое судно находилось всего в пятистах метрах от смерча, который двигался в сторону корабля.