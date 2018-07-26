Помпео заявил, что в США не приняли решения относительно продления СНВ-III 

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне к настоящему моменту не определились с решением относительно продления российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Отмечается, что срок действия договора закончится в 2021 году.
«Да, это так», — ответил Помпео на вопрос о том, правда ли, что у Соединённых Штатов в настоящее время нет определённой позиции касательно продления договора.
Ранее сообщалось, что Вашингтон пока не подтвердил свою готовность участвовать в новых переговорах по ядерному сдерживанию в рамках СНВ-III.
Подробнее — в материале RT.