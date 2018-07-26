Помпео сообщил, что США еще не сформулировали позицию по договору СНВ-3

ВАШИНГТОН, 26 июля. / ТАСС /. Администрация Соединенных Штатов пока не сформулировала позицию по вопросу о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией . Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

"Да, это так", — ответил он на вопрос, выработали ли США позицию по вопросу о том, следует ли работать над продлением действия договора, срок которого истекает в 2021 году. «Мы работаем по каждому из соглашений — о СНВ и о РСМД [Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] — по отдельности, однако в общей концепции ядерного сдерживания эти соглашения взаимосвязаны. Мы приступили к оценке того, как подходить к этим проблемам», — добавил Помпео.

Ранее в ходе слушаний он подчеркнул, что администрация Трампа рассматривает вопрос, «как действовать в том, что касается ДРСМД и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), какие методы необходимы для достижения тех целей, к которым мы стремимся, — сокращения угрозы распространения ядерного оружия и угрозы возникновения конфликта между нашими странами».

СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года. В нем закреплено, что к февралю 2018 года арсенал каждой из сторон — США и РФ — должен быть ограничен 1550 ядерными боеголовками, а также 700 межконтинентальными баллистическими ракетами, баллистическими ракетами подводных лодок и тяжелыми бомбардировщиками. Договор обязывает производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Он остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ, и может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Белом доме президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым . Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности (от 500 до 5,5 тыс. км). В последние годы между Россией и США обострилась полемика вокруг выполнения ДРСМД. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях, в Москве при этом отмечали, что хотели бы сохранить соглашение.