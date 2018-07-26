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Юнкер: партнерство с США должно остаться основой глобальной стабильности
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Юнкер: партнерство с США должно остаться основой глобальной стабильности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться «якорем глобальной стабильности», заявил в среду глава ЕК Жан-Клод Юнкер.
Юнкер провел в среду переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых сторонам удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, устранению барьеров в торговле и вопросам обнуления взаимных пошлин. Значительной частью договоренностей стали вопросы энергетики — ЕС согласился импортировать в перспективе больше СПГ из США.
"Трансатлантическое партнерство должно остаться якорем глобальной стабильности и движущей силой нашего взаимного процветания", — заявил Юнкер, выступая с лекцией в Вашингтоне после переговоров в Белом доме.
"Настало время обновить наше партнёрство, основанное на доверии, общих ценностях и взаимных интересах", — добавил он.
По мнению Юнкера, именно «благодаря США в Европе был восстановлен мир, а трансатлантические отношения стали основой глобальной стабильности и процветания. „И это необходимо сегодня, так же, как это было раньше“, — отметил он.
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