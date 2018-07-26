Минсельхоз РФ: Обновленная доктрина продбезопасности проходит согласование

Как уточнили в ведомстве, доктрина продовольственной безопасности рассматривалась на заседании Общественного Совета при Минсельхозе России, а также прошла оценку регулирующего воздействия. Как ранее сообщало министерство, обсуждение проекта новой доктрины прошло 12 февраля текущего года.

"Минсельхоз России анализирует все предложения и принимает их во внимание при внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты. В настоящее время доктрина проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, после чего будет в установленном порядке внесена в правительство РФ", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что проект доктрины продовольственной безопасности РФ с учетом изменившихся внешних и внутренних условий функционирования агропродовольственного комплекса страны, в том числе введением санкций в отношении РФ, вступлением в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС разработал Минсельхоз России совместно с федеральными органами исполнительной власти, общественными союзами и ассоциациями.

ПОВЫШЕНИЕ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ

"В доктрине сделан акцент на укреплении продовольственной безопасности страны, замещении импортной продукции на внутреннем продовольственном рынке и повышении самообеспеченности России основными видами пищевых продуктов", — пояснили в Минсельхозе. Там также добавили, что в документ введен показатель самообеспеченности, рассчитываемый как процентное отношение объема отечественного производства к величине внутреннего потребления.

"По ряду товаров уже превышены пороговые значения показателя самообеспеченности, что делает возможным развитие экспорта по соответствующим товарным позициям", — уточнили в ведомстве. Отмечается также, что в связи с изменениями социально-экономических условий после введения ограничений на импорт отдельных видов продовольствия в перечень показателей самообеспеченности с пороговыми значениями добавлены овощи и бахчевые культуры, а также фрукты и ягоды, семена основных сельскохозяйственных культур.

Кроме того, в доктрину включен новый пункт о развитии производства материально-технических ресурсов для сельского хозяйства, поскольку в настоящее время развитие отечественного АПК в той или иной степени зависит от импорта. Так, это касается семенного и генетического материала, средств защиты растений, кормовых добавок и премиксов, ветеринарных препаратов и вакцин, ингредиентов и технологического оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной техники.

Согласно документу, региональные власти будут предоставлять в центр информацию о мерах по увеличению количества торговых объектов, реализующих продовольственные товары, обеспечению физической доступности продовольствия населению, в том числе в населенных пунктах, удаленных от торговых объектов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Как отмечается в проекте указа президента о доктрине, опубликованном на regulation.gov.ru, реализация положений документа «позволит обеспечить продовольственную безопасность как важнейшую составную часть национальной безопасности, прогнозировать и предотвращать возникающие угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, создавать условия для динамичного развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, улучшения благосостояния населения».

В документе указано, что для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве основных критериев используется достижение пороговых значений показателей продовольственной независимости, экономической и физической доступности продовольствия.

"Для оценки продовольственной независимости на основе балансов продовольственных ресурсов и балансов товарных ресурсов определяется уровень самообеспечения как процентное отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия из сырья, произведенного в РФ, к объему их внутреннего потребления", — отмечается в проекте.

Уточняются пороговые значения: в отношении зерна — не менее 95%, сахара — не менее 90%, растительного масла — не менее 90%, мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) — не менее 85%, молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) — не менее 90%, рыбы и рыбопродуктов (в живом весе — весе сырца) — не менее 85%, картофеля — не менее 95%, овощей и бахчевых — не менее 90%, фруктов и ягод — не менее 70%, соли пищевой — не менее 85%.

"Устойчивое превышение фактического уровня продовольственной независимости над его пороговым значением характеризует наличие экспортного потенциала", — говорится в документе.