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Минсельхоз подготовит новую доктрину продовольственной безопасности
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Минсельхоз подготовит новую доктрину продовольственной безопасности 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Московская школа управления «Сколково», Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, ритейлеры, отраслевые союзы направили в правительство, администрацию президента, Минсельхоз, Совет безопасности предложения по изменению доктрины продовольственной безопасности, рассказали авторы «Ведомостям». Представитель аппарата Совбеза подтвердил получение, профильный вице-премьер Алексей Гордеев не получал предложений, сказал его представитель. Минсельхоз с другими ведомствами, союзами и ассоциациями разработал проект новой доктрины, говорится в ответе на запрос «Ведомостей», ее рассматривал общественный совет при министерстве, она прошла оценку регулирующего воздействия и направлена на межведомственное согласование. Ее тезисы во многом совпадают с направленными чиновникам предложениями.
Доктрина устарела
Действующая доктрина утверждена в 2010 г. и действует до 2020 г. Основной критерий оценки состояния продовольственной безопасности в ней — удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении.
Плановые значения достигнуты или превышены по всем продуктам, кроме молочных (обеспеченность в 2017 г. — 82,4% вместо 90%, данные Минсельхоза) и соли, утверждают авторы предложений. По основным продуктам в 2017 г. достигнуты или превышены рекомендованные Минздравом нормы среднедушевого потребления. Задач импортозамещения уже явно недостаточно, делают они вывод.
Проект Минсельхоза учитывает «изменившиеся внешние и внутренние условия». Санкции и контрсанкции, внешнеэкономические связи переориентировались на Восток, ускорился рост сельского хозяйства, начал расти экспорт сельхозпродукции, Россия вступила в ВТО, снизился курс рубля и реальные доходы населения, перечисляют авторы предложений.
Сейчас доктрина исходит из того, что поставки продовольствия в Россию могут прекратиться по политическим мотивам, но в мирное время это происходит редко, указывают они. Запрет на торговлю с одними странами можно компенсировать торговлей с другими. Тем не менее Минсельхоз включил в список продукции, где необходимо самообеспечение, овощи, фрукты и семена основных культур.
Доступность продуктов
Продовольственная безопасность — понятие гораздо более широкое, чем обеспеченность собственной продукцией, объясняет директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда. По формальным критериям эта безопасность уже достигнута за счет самообеспеченности продуктами, роста производства и снижения импорта. Однако экономические барьеры доступа к продовольствию, наоборот, растут: доля трат на продовольствие у малообеспеченных россиян с 2013 по 2016 г. выросла с 48 до 54,4%, у обеспеченных — с 22 до 26%. Гораздо важнее, чтобы люди имели доступ к безопасным и недорогим продуктам, считает Шагайда.
Производители согласны. Надо стимулировать не рост производства, а поддержание потребительского спроса, говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов: это могут быть продовольственные пособия или аналог американской программы льготной покупки продуктов. На каком этапе находится разработка программы продовольственной помощи малоимущим, о которой не раз говорил Минпромторг, его представитель не ответил. Такой пункт есть в проекте Минсельхоза.
Если в прошлые годы приоритетом было импортозамещение и господдержка обеспечивала рост отрасли, то сейчас нужны новые подходы, призывает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Приоритетами кроме доступности продовольствия должны стать увеличение эффективности, развитие собственной генетики и селекции, экспорта.
В доктрину включен пункт о развитии производства материально-технических ресурсов для АПК, поскольку сейчас он зависит от импорта. Это касается семенного и генетического материала, средств защиты растений, ветеринарных препаратов и вакцин, технологического оборудования, сельхозтехники, пишет Минсельхоз.
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