Помпео назвал главного противника США на ближайшие годы

По словам главы американской дипломатии, Китай практически равен США по масштабам, а страны Запада слишком долго игнорировали угрозу развития этой страны.

В ближайшее время основным соперником Соединенных Штатов Америки станет Китайская Народная Республика. Об этом заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

По словам главы американской дипломатии, Китай практически равен США по масштабам, а страны Запада слишком долго игнорировали угрозу развития этой страны. Тем не менее, Помпео уточнил, что сегодня «существует структура, которая готова всесторонне ответить на это», цитируют РИА Новости

Ранее стало известно, что Китай ввел 25%-ные пошлины на ввоз товаров из США в ответ на аналогичные действия американских властей. Экономические меры охватили товары на общую сумму 34 миллиарда долларов.