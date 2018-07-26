Помпео заявил, что поддерживает идею введения новых санкций против России

"Вы считаете, что будет надлежащим ввести новые санкции, чтобы повысить цену [для России]?" — спросил у Помпео сенатор Роб Портман (республиканец, от штата Огайо). «Да, сенатор. Если мы сможем найти правильные места, используя правильные точки приложения силы, вещи, которые действительно повлияют на Россию. Думаю, было бы конструктивным двигаться по этому пути», — ответил глава внешнеполитического ведомства

При этом Портман посетовал, что многочисленные различные американские ограничительные меры, в том числе чрезвычайно масштабные, направленные против целых секторов российской экономики, по существу не сработали. Законодатель поинтересовался, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность антироссийских санкций, следует ли их нацеливать «в большей степени на физических лиц, на олигархов» или на какие-то «экономические узкие места». «Мое суждение заключалось бы в том, что необходимы каждые из этих [санкций]. Как я слышу, россиян больше всего беспокоят те вещи, которые оказывают воздействие на российскую экономику», — заявил Портману Помпео.