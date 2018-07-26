Из Приморья на Алтай на «Крузаке» и «Прадо»: стоит ли ехать?

Отправляясь с супругой и друзьями на Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado в 14-дневное путешествие на Алтай , приморский предприниматель Андрей Рысенков не подозревал, что будет приятно поражен увиденным.

«Изначально была мечта — прокатиться по России на машине, — рассказал Рысенков. — Но выбрали маршрут до Алтая и готовиться начали за полгода.

У автопутешествий вообще масса преимуществ. В первую очередь, ты сам планируешь и ни от кого не зависишь. Это дает свободу выбора мест посещения. Кроме того, автопутешествие позволяет объединить несколько маршрутов и значительно расширить кругозор.

Приморском крае есть предпосылки для того, чтобы и у нас путешествия на автомобилях стали трендом. Мне кажется, страх перед автопутешествиями, в первую очередь, связан с тем, что мы наши «проблемные зоны» переносим на всю Россию: плохие дороги, высокие цены, отсутствие туристической навигации и прочее. Мы думаем, что так везде. Я убедился в том, что это очередное заблуждение людей, привыкших жить по шаблону.

Витиеватые дороги

До поездки на Алтай мне казалось, что в Приморском крае хорошие дороги. Но там они намного лучше. Не скажу, что трасса до Алтая идеальна. Скажем, от южной границы Хабаровского края до самого Хабаровска есть проблемы. После поворота на Магадан сложное движение, но при этом трассу ремонтируют.

Самые жуткие впечатления от дороги были в районе города Канска и в Красноярске . Однако эти города не позиционируют себя как туристические центры, в отличие от Приморского края, где качество дорог не намного лучше. В Кемеровской области есть магистрали с разрешенной скоростью 130 километров в час! Для Приморского края это пока фантастика.

В целом дорогами я доволен, особенно на самом Алтае. Хочу отметить высокое качество бензина на автозаправках, особенно на «Газпромнефть» «Лукойл» . Чувствовалась разница, особенно по расходу топлива. К тому же АЗС выглядят намного интереснее, ассортимент товаров там гораздо шире, чем у нас. Очень приятный сервис, и, что важно, там не везде просят внести аванс перед заправкой полного бака. А какой кофе на заправках «Лукойл»… У нас такого нет.

В части сервиса в автомастерских я особо разницы не увидел. Мы пользовались услугами только Fitservice, и он один в один как у нас (они работают по франшизе). Найти расходные автозапчасти на японские автомобили до Новосибирска не было проблемой.

Водители в Приморском крае более воспитанные по сравнению с Бурятией Иркутской областью . Там очень много лихачей на трассе, особенно на отечественных автомобилях. Не знаю, с чем это связано. Но некоторый дискомфорт был.

На самом Алтае движение спокойное. Это связано с тем, что дороги витиеватые и очень много красот. Любителей высоких скоростей мы там не встречали. Кстати, удивительный факт: по всему Алтаю, кроме города Горно-Алтайска , по дороге на протяжении 600 километров нет ни одного поста ДПС

Места ночлега

Питались мы в придорожных кафе. Там средний чек за обед одного человека составил 250 рублей. Завтраки, естественно, дешевле. У нас на двоих выходило по 500–550 рублей. Очень познавательным было знакомство с национальной кухней Бурятии. Всего за 480 рублей мы угостились комплексным обедом на двоих, включавшим в себя бурятские позы.

Полноценный ужин с мясом в хорошем ресторане в Чемале, откуда мы просто выкатились, обошелся нам в 1200 рублей на двоих. При этом хочу отметить, что алкоголя в этом ресторане нет.

Ночевали в мотелях. В среднем номер на человека стоит 500–600 рублей. На Алтае цены на проживание приятно удивили: 2000 рублей в Горно-Алтайске за гостевой дом (коттедж), 1500 рублей в Чемале на территории базы отдыха, 2800 рублей в гостинице «Расу» в Кош Агач и 3300 рублей в Чемале на территории кедровой базы в индивидуальном большом доме (цены на двоих).

Заезжая в города, мы останавливались в гостиницах. Неплохой номер был в Красноярске за 2800 рублей. По соотношению «цена — качество» лидирует номер в гостинице в Новосибирске за 4000 рублей.

Выделился Иркутск — там мы отдали 4700 за сутки. Цена качеству не соответствует. Номер значительно хуже, чем могло бы быть в Приморском крае за те же деньги. Однако по соотношению «цена — качество» другие наши места ночлега несколько выше, чем в Приморье.

Не заблудишься

На Алтае у меня было ощущение, что я нахожусь за границей. Там абсолютно безопасная навигация: возле любой достопримечательности будет стоять стенд, дающий полноценную информацию о каждом объекте. Вдоль трассы есть навигация с указанием на близлежащие достопримечательности, базы отдыха и т. п. В Приморском крае, который я объездил полностью, хорошо если увидишь хоть-какие-нибудь указатели.

На Алтае мы познакомились с замечательными людьми, владельцами небольшого коттеджа, в котором остановились. Они расписали нам полностью все наше время пребывания на Алтае, то есть на 3,5 дня. Но там настолько развита туристическая инфраструктура, что даже если бы мы не получили от них никакой информации, то вряд ли бы заблудились. Ибо на любой заправке можно приобрести путеводители по Алтаю.

Хочу отметить, что на Алтае отлично работает Интернет в телефоне. У нас были операторы « МТС », «Мегафон» и «Теlе 2». Не было никаких проблем даже в самой глуши, чего нельзя сказать о Приморском крае.

Вывод

В автопутешествии я сделал для себя много неутешительных выводов. Все познается в сравнении, и они не в пользу Приморского края.

Владивосток совершенно не приспособлен для приема большого числа туристов. Отсутствует навигация как по достопримечательностям, так и по каким-то другим зонам. В ужаснейшем состоянии находятся видовые площадки, отвратительное качество сервиса. Я бы сказал, что у нас не хватает туристической компетентности в обслуживании. Понятно, что рестораны и гостиницы зарабатывают, и они молодцы, но все остальное… Но мы же не глубинка».

На заметку

«Автопутешествие, бесспорно, затратно, в первую очередь за счет технического обслуживания автомобиля. Поскольку мы ехали на больших автомобилях, был и довольно высокий расход топлива. Всего было потрачено 150 тыс. рублей, из них около 80 ушло на бензин (на 14?000 километров пути). Цены от 39 до 46 рублей за литр.

В такие путешествия можно отправляться и на небольших автомобилях, но при этом важно, чтобы в нем было комфортно спать. Ведь если спать в автомобиле, то можно очень прилично сэкономить на гостинице.

На трассе существует большое количество мотелей, где, не снимая номер, можно воспользоваться услугой душа. Первый хороший коммерческий душ можно принять на границе между Приморьем и Хабаровским краем. Дискомфорта никакого нет. Можно встать в пять утра, пока все дальнобойщики спят, помыться и ехать дальше.

Обратная дорога была сложнее: и психологически, поскольку мы все это уже видели, и физически — сказывалась усталость. Кроме того, еще и время играло против нас: шло сокращение часовых поясов и, соответственно, темнело раньше. Но мы справились и приехали во Владивосток на четвертый день. А на следующий день на работу».