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Власти США и Италии арестовали двух обвиняемых в коррупции в PDVSA, обвиняют еще 6
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Власти США и Италии арестовали двух обвиняемых в коррупции в PDVSA, обвиняют еще 6 

Прайм 20 минут назад
МЕХИКО, 26 июл /ПРАЙМ/. Власти США и Италии арестовали двух обвиняемых в участии в коррупционной схеме, связанной с венесуэльской государственной энергокомпанией PDVSA, обвинения предъявлены еще шести гражданам разных стран, сообщил Минюст США.
Гражданин Германии и резидент Панамы Маттиас Крулл был арестован в Майами, Густаво Эрнандес, гражданин США и Колумбии арестован на Сицилии и должен быть экстрадирован в США. Также обвинения в отмывании денег предъявлены 4 гражданам Венесуэлы, одному гражданину Португалии и одному уругвайцу, которые пока остаются на свободе.
Минюст США проводит расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA ряда контрактов, речь идет о договоренностях на сумму 1,2 миллиарда долларов. По данным следствия, в схеме участвовали венесуэльские чиновники, менеджеры PDVSA и граждане различных стран, занимающиеся отмыванием средств. Позже собственное расследование в связи с этим начала и сама компания.
По данным на июль 2018 года свою вину в рамках расследования минюста США о коррупционной схеме, касающейся PDVSA, признали 12 человек.
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