Власти США и Италии арестовали двух обвиняемых в коррупции в PDVSA, обвиняют еще 6

МЕХИКО , 26 июл /ПРАЙМ/. Власти США Италии арестовали двух обвиняемых в участии в коррупционной схеме, связанной с венесуэльской государственной энергокомпанией PDVSA, обвинения предъявлены еще шести гражданам разных стран, сообщил Минюст США

Гражданин Германии и резидент Панамы Маттиас Крулл был арестован в Майами , Густаво Эрнандес, гражданин США и Колумбии арестован на Сицилии и должен быть экстрадирован в США. Также обвинения в отмывании денег предъявлены 4 гражданам Венесуэлы , одному гражданину Португалии и одному уругвайцу, которые пока остаются на свободе.

Минюст США проводит расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA ряда контрактов, речь идет о договоренностях на сумму 1,2 миллиарда долларов. По данным следствия, в схеме участвовали венесуэльские чиновники, менеджеры PDVSA и граждане различных стран, занимающиеся отмыванием средств. Позже собственное расследование в связи с этим начала и сама компания.

По данным на июль 2018 года свою вину в рамках расследования минюста США о коррупционной схеме, касающейся PDVSA, признали 12 человек.