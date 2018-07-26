На таджикско-афганской границе изъято около 110 кг наркотиков 

ИА Синьхуа: последние новости

Китайская компания начинает реконструкцию крупнейшего аэропорта в Зимбабве

Тихоокеанский альянс и МЕРКОСУР намерены совместно содействовать латиноамериканской интеграции

Си Цзиньпин принял участие в бизнес-форуме БРИКС и выступил с важной речью