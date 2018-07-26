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На таджикско-афганской границе изъято около 110 кг наркотиков
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На таджикско-афганской границе изъято около 110 кг наркотиков 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Душанбе, 25 июля /Синьхуа/ — 93 кг 800 г опия,15 кг героина изъяли в ходе нескольких спецопераций военнослужащие пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, сообщает сегодня информагентство Ховар со ссылкой на начальника пресс-центра пограничных войск Мухаммада Улугходжаева.
Предотвращена попытка переброски наркотиков афганскими контрабандистами на территорию Таджикистана. В ходе боестолкновений с таджикскими пограничниками 3 афганских контрабандиста нейтрализованы, шестеро их подельников — граждан Таджикистан — задержаны. —0—
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