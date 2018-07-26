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ЕС и США определят краткосрочные меры для содействия торговле
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ЕС и США определят краткосрочные меры для содействия торговле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Новая рабочая группа Евросоюза и США определит краткосрочные меры для содействия торговле, говорится в совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа.
"Мы договорились незамедлительно создать Исполнительную рабочую группу, (состоящую из — ред.) наших ближайших советников для продвижения этой совместной повестки дня", — говорится в заявлении, распространенном ЕК.
Речь идет о достигнутых 25 июля договоренностях Трампа и Юнкера, в частности, касательно импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО.
"Помимо этого, она (рабочая группа — ред.) определит краткосрочные меры для содействия коммерческим обменам и оценит существующие тарифные меры", — говорится в документе.
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