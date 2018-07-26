ЕС и США определят краткосрочные меры для содействия торговле

"Мы договорились незамедлительно создать Исполнительную рабочую группу, (состоящую из — ред.) наших ближайших советников для продвижения этой совместной повестки дня", — говорится в заявлении, распространенном ЕК.

Речь идет о достигнутых 25 июля договоренностях Трампа и Юнкера, в частности, касательно импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО

"Помимо этого, она (рабочая группа — ред.) определит краткосрочные меры для содействия коммерческим обменам и оценит существующие тарифные меры", — говорится в документе.