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Было — стало: как на наших глазах выросли и превратились в красавцев сыновья поп-звезды нулевых Бритни Спирс
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Было — стало: как на наших глазах выросли и превратились в красавцев сыновья поп-звезды нулевых Бритни Спирс 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Как повзрослели сыновья Бритни Спирс и Кевина Федерлайна.
От брака с танцором Кевином Федерлайном у Бритни Спирс подрастают двое сыновей — 12-летний Шон Престон и 11-летний Джейден Джеймс. Смотри, какими были мальчики всего несколько лет назад. Тогда принцесса поп-музыки часто делилась с миром снимками с наследниками.
Озорные малыши-погодки влюбили в себя поклонников Спирс. Уже тогда было ясно: мальчики вырастут настоящими красавцами.
В 2007 году Бритни развелась с Кевином. В тот момент у певицы был переломный период в жизни. Из-за своих пагубных привычек и постоянных реабилитаций Спирс лишилась права опеки над сыновьями. Мальчики и сегодня живут со своим отцом Федерлайном. Бритни ежемесячно платит экс-супругу алименты в размере 20 тысяч долларов. Недавно Федерлайн заявил, что он требует увеличения суммы отчислений минимум в три раза! При этом с мамой мальчики встречаются лишь в определенные дни. Фото и видео с этих встреч Бритни делится с поклонниками в Instagram.
Втроем они отлично проводят время: купаются в океане и аквапарке, занимаются творчеством, ходят в рестораны, на матчи. Сыновья Бритни знакомы с ее нынешним бойфрендом Сэмом Асгари и, кажется, неплохо ладят с ним.
Судя по Instagram Бритни, мальчики растут обычными активными детьми. О каких-то определенных планах на будущее речи, конечно, пока не идет. Но с такой мамой, уверены, Шон и Джейден не пропадут.
Смотри больше фотографий красавцев-сыновей Бритни в нашей галерее.
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Фото:Global Look Press, Instagram
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