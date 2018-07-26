Межгосударственные отношения России и Анголы

Дипломатические отношения между СССР и Анголой были установлены 11 ноября 1975 года, в день провозглашения независимости республики.

В советский период поддерживалось активное политическое, торгово-экономическое и военное сотрудничество. С распадом Советского Союза экономические и военные связи существенно сократились, однако политическое взаимодействие оставалось интенсивным, в том числе по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Анголе.

Ощутимый импульс развитию отношений придал официальный визит в Луанду президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в июне 2009 года. По итогам переговоров на высшем уровне было принято Совместное коммюнике. В качестве приоритетных направлений укрепления партнерства в документе были выделены горнорудная отрасль, энергетика, транспорт, телекоммуникации, военно-техническое сотрудничество, образование и здравоохранение.

Дмитрия Рогозина. В октябре 2013 года состоялся визит в Луанду заместителя председателя правительства РФ

В мае и ноябре 2017 года в Анголе состоялись встречи заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева с избранным президентом Анголы Жуаном Лоуренсу, руководителями ряда министерств и ведомств, представителями местных бизнес-структур.

В январе 2018 года на полях Давосского экономического форума состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича с президентом Анголы Жуаном Лоуренсу.

В июне 2018 года Анголу с рабочим визитом посетил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев . Он был принят президентом республики Ангола. В ходе встречи обсуждались вопросы международной повестки дня, двусторонних отношений, сотрудничества в военной и военно-технической сфере, безопасности, борьбы с терроризмом и т.д.

Россия и Ангола поддерживают регулярный диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств. 5 марта 2018 года состоялся визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Луанду, где он был принят президентом Анголы Жуаном Лоуренсу и провел переговоры с министром иностранных дел Мануэлем Аугушту.

С 2004 года действует Межправительственная российско-ангольская комиссия по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).

По данным ФТС РФ, по итогам 2017 года товарооборот России и Анголы составил 119,7 миллиона долларов, уменьшившись на 78,9% по сравнению с 2016 годом. Размер российского экспорта — 119,6 миллиона долларов. Импорт увеличился на 36,4% по сравнению с 2016 годом и составил 20,3 тысячи долларов.

Российский экспорт в 2017 году был представлен такими группами товаров как машины, оборудование и транспортные средства (49,85%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (24,11%), продукция химической промышленности (7,64%), металлы и изделия из них (3,66%), минеральные продукты (3,61%), текстиль и обувь (1,97%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (1,68%). В структуре импорта России из Анголы были представлены такие товары как машины, оборудование и транспортные средства (53,04%), минеральные продукты (46,96%).

Одно из основных направлений деловых связей — горнорудная сфера, в частности, разработка ангольских алмазных месторождений. АК «АЛРОСА» владеет 41% акций в ангольском предприятии «Катока», где добывается около семи миллионов карат алмазов в год, около 6% мировой алмазодобычи. Между АК «АЛРОСА» и государственной компанией «Эндиама» подписан инвестиционный контракт о создании совместного предприятия по освоению алмазного месторождения «Луаше». Российско-ангольское сотрудничество в алмазной отрасли также осуществляется в рамках совместного геологоразведочного предприятия «Киманг».

При российском участии в Анголе построена и обслуживается крупнейшая в стране ГЭС «Капанда», которая дает около 65% всей потребляемой в стране электроэнергии.

АО «Зарубежнефть» занимается разработкой проектов по освоению ангольских нефтяных запасов, компания «Газпром маркетинг и трейдинг» изучает возможность закупки в Анголе сжиженного природного газа.

В течение последних лет углубляется партнерство между Национальным банком Анголы и АО «Газпромбанк» через его дочернюю структуру ГПБ Глобал Ресорсиз.

26 декабря 2017 года состоялся запуск спутника Ангосат-1 ракетой-носителем "Зенит" с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Байконур . После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна. В апреле 2018 года спутник был официально признан неработоспособным. В рамках компенсации российский государственный спутниковый оператор «Космическая связь» выделил для Анголы частоты на своих космических аппаратах.

РКК «Энергия» также построит для Анголы новый спутник связи Ангосат-2.

Активно развивается российско-ангольское сотрудничество в сфере образования. В настоящее время в России высшее образование получают более тысячи ангольцев. Продолжается процесс подготовки ангольских военных кадров в профильных российских учебных заведениях. На начало 2018 года в вузах Минобороны России проходили обучение более 600 ангольских военнослужащих.