«Аэрофлот» готов не повышать топливный сбор, если керосин подешевеет до декабрьского уровня

Крупнейший национальный перевозчик и его «дочка» «Россия» увеличат топливный сбор на внутренних рейсах с 26 июля.

К стоимости билетов классов эконом и комфорт это добавит примерно по 200 рублей. Повысить цены на билеты, чтобы защитить себя от возможного банкротства, планируют также S7 , « Уральские авиалинии », «Ямал» и «ЮТэйр»

Что нужно сделать, чтобы авиакеросин подешевел? Об этом Business FM спросила президента Независимого топливного союза Павла Баженова:

Павел Баженов президент Независимого топливного союза «Что касается того, опустятся цены или не опустятся, как и в ситуации в целом по топливу, если ничего не менять, то ситуация вряд ли изменится. Но, если исправлять ситуацию, у регуляторов есть все на то инструменты. Что касается авиатоплива, то за счет акцизов все достаточно просто регулируется и меняется. Исправить ситуацию можно путем корректировки налогового режима. На дизельное топливо и бензин чуть-чуть снизили акциз, на авиакеросин — нет. Вот авиакеросин сейчас догоняет. Могут быть приняты стандартные регулирующие меры из серии ручного управления, когда скажут „не пущать“, „держать цены“ и прочее. Но опять же эти меры ручного управления долго не продержатся».

Сейчас тонна авиакеросина в среднем стоит 50 тысяч рублей. Правительство вмешается в ситуацию с подорожанием топлива так же, как это было в случае с бензином, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов

Дмитрий Адамидов независимый аналитик «Если уж »Аэрофлот» про это заговорил, то, наверное, это вполне возможно. До этого возмущение было, но оно на такой уровень не выходило. Этот вопрос становится немножко политическим, тем более государство уже вмешалось в ситуацию с топливом на заправках, сейчас еще будет посевная, там тоже будут какие-то субсидии и дотации. Поэтому я не исключаю, что могут попытаться это компенсировать какими-то финансовыми средствами. Но другое дело, что это не может быть постоянно. Скорее всего, это будет краткосрочной вещью, чтобы снять остроту».