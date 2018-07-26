Собачья жизнь: клетка в приюте или гибель на воле?

Что вы сделаете, увидев бездомную раненую собаку на улице? Пройдете мимо, постараетесь помочь или позвоните коммунальщикам? Зачастую мы даже не знаем, как правильно поступить в такой ситуации. Корреспондент портала Москва 24 изучил вопрос и выяснил, насколько остро стоит проблема безнадзорных животных в России и кто ее решает. Совсем недавно интернет всколыхнула история бездомного пса Рекса, который приобрел нестандартную «прическу» на голове после операционного вмешательства. Бедная дворняга попала в одну из ветеринарных клиник Волгограда с ужасными увечьями: у животного был практически снят скальп, отсутствовали глаз и ухо. Хирурги приняли решение оперировать собаку, несмотря на высокий риск. Все же шанс на спасение был, поэтому стали бороться. Около полутора месяцев ушло на то, чтобы череп и глазница заросли, после этого была проведена сложная пластическая операция. Для восстановления у Рекса был взят лоскут ткани с шеи и дополнительно участок кожи с сосудами, чтобы не было сильного натяжения. Благодаря профессионализму хирургов операция была проведена успешно, и теперь Рекс в отличной форме, хоть и немного с необычной мордой. Сейчас собака находится в приюте и ждет новых хозяев. Это одна из немногих историй, которая завершилась для животного относительно благополучно. Но кто совершил это злодеяние с несчастным псом, так и осталось загадкой. Мы поговорили с теми, кто неравнодушен к этой проблеме и попытались понять, как в России обстоят дела с бездомными животными и почему этот вопрос до сих пор не решен. У каждого животного своя судьба Наталия Грандовская, приютившая Рекса, содержит небольшой приют в Волгограде. Она занимается животными, которым нужна экстренная помощь: после ДТП или жестокого обращения, травмированные, инвалиды.

Жители соседних домов по-разному воспринимают близкое расположение к такому количеству лающих собак. Кто-то одобряет и поддерживает, кто-то пишет заявления в администрацию и Роспотребнадзор , жалуется на грязь. Хотя Наталия, наоборот, старается облагородить территорию и зачастую вывозит даже чужой мусор. Хозяйка приюта отмечает, что основное поголовье бездомных собак, — это выкинутые животные. Те, кто рождаются на улицах, очень редко выживают и достигают детородного возраста. Ее мнение разделяет и президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская

Семья из 100 хвостатых Другая представительница частного приюта Дарья Пушкарева собрала в общей сложности около 100 собак. Сама Дарья не позиционирует это как приют и называет любимую стаю пушистых «семьей». Девушка признается, что всегда хотела помогать собакам. Сначала жертвовала в помощь другим, потом они с мужем взяли первого щенка с травмой головы — и понеслось. Сегодня на 5 гектарах в Подмосковье у семьи есть свой дом и корпуса для животных. Дарья работает фотографом-ретушером, поэтому может зарабатывать не выезжая из дома. Это позволяет ей круглосуточно приглядывать за питомцами и полностью обеспечивать их содержание и питание. А надо заметить, что кушают пушистики здесь действительно по-царски: только мясо и рыбу. Питомцы Дарьи — это в основном животные с увечьями и хроническими проблемами со здоровьем, «старики», 90% из которых должны были усыпить. Таким многие люди готовы помогать, но не готовы взять домой. Ведь это не только моральная, но и материальная ответственность.

Из разговоров с местными ветеринарами становится понятно, что в Подмосковье жалобы на укусы поступают в основном от самих же хозяев собак. Например, когда невакцинированные алабаи кусают своих владельцев.

В каждой области — свои правила На сегодняшний день на федеральном уровне закон об обращении с безнадзорными животными не регулируется, но есть нормативные акты местного характера. В зависимости от возможностей муниципалитета, в разных областях и округах могут применяться различные меры: отлов, отстрел, вакцинация, помещение в приюты. Обязать всех отлавливать животных и содержать их в специальных заведениях невозможно, потому что столько приютов попросту нет.

Челябинской области и В некоторых регионах животных отстреливают и потом сдают трупы на утилизацию, в других существуют пункты временного содержания животных в течение 50 дней, после чего к ним применяют эвтаназию. Тендеры на отстрел бездомных животных на госзакупках размещались например, в Татарстане Камчатском крае . И, как правило, никто не проверяет, домашнее животное это или нет. Где-то волонтеры пытаются эту ситуацию решить, но дело в том, что в отлов попадают в основном дворняги (породистых практически не бывает), и идентифицировать их принадлежность к какому-то хозяину тяжело. Даже если есть ошейник, но не указан адрес, то скорее всего это «самовыгульная» собака, за которой хозяин плохо следил.

Самое печальное, что в отлов попадаются именно добрые, стерилизованные собаки, которые доверяют людям. И когда их отпускают на волю, велик риск попадания в руки садистов.

Действительно, невозможно отследить, что происходит с животными после того, как их отпускают обратно в среду после стерилизации. На данный момент такая статистика не ведется и численность не регулируется.

Решают ли проблему приюты? Люди думают, что приюты — это рай для собак, но это зачастую не так. Собаки там сидят на ограниченной территории, в тесных клетках по 20-40 животных, где даже нельзя развернуться. Человек хочет решить ее «проблему», но не понимает, что там ей может быть только хуже. Часто это попадание в условия эпидемии, нехватка рабочих рук и недостаток волонтеров.

Помимо того, что в приютах по всей стране плохие условия, они переполнены и уже не могут принимать новых постояльцев. Собаки разгуливают по окраинам городов, и жители продолжают жаловаться на укусы. По данным Центра правовой зоозащиты, ежегодно в России в результате нападения собак погибают около 35 человек. И это только те случаи, которые освещаются в СМИ.

Многие зоозащитники говорят о важности формирования надзорных органов, которые будут регулировать ситуации с бездомными животными на улицах.

Бангладеш, Швеция, Португалия, Швейцария, Опыт других стран Во многих азиатских и южных странах ( Индия Таиланд и др.) на сегодняшний день проблему пытаются решить методом ОСВ (отлов — стерилизация — возвращение в среду). В жарких континентах основную опасность представляют не укусы, а бешенство, перенос инфекции и стремительное распространение, в особенности у кошек. Поэтому здесь стерилизация и вакцинация носят первостепенное значение. В США и многих странах Европы ( Франция Германия и др.) необходимо платить налоги за приобретение животного. Так, например, в Германии за собаку придется отдать налог около 200 евро, за кошку — 60-80 евро, и ежегодно платить за содержание. Дополнительно взымают сумму за страховку в случае нападения животного на человека. Во многих развитых странах ( Новая Зеландия Люксембург и др.) большой акцент делается на ответственность хозяина за своего питомца. За недобросовестное или жестокое обращение, а также «выброс» животного на улицу, жителей штрафуют на тысячи евро и даже могут заключить в тюрьму сроком до 3 лет. Для идентификации хозяина потерянного животного в таких странах введено обязательное чипирование стоимость 25-30 евро, чтобы питомца легко было отследить.

Что делать? Многие помнят, как в ноябре прошлого года двое активистов устроили голодовку у стен Госдумы , требуя рассмотреть закон о защите животных, но закон до сих пор так и не был принят. Как пояснили в аппарате Госдумы, последний год комитет по экологии окружающей среды вел работу по подготовке ко второму чтению законопроекта «Об ответственном обращении с животными». Закон предполагает, что с безнадзорными животными будет действовать программа ОСВВ: отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск. Кто-то говорит, что нужно заниматься только здоровыми питомцами и по возможности пристраивать их в семьи, а инвалиды, раненые и травмированные — только бессмысленная трата сил, бюджета и времени. Но в мире столько жестокости, и, может, стоит просто поменять мировоззрение и понять, что любая жизнь ценна? Тогда, благодаря состраданию и теплоте наших сердец, от страшной погибели будет спасен не только бездомный одноглазый Рекс, но и еще сотни других животных по всей России.

Наталья Лоскутникова