Историческая справка: Венгрия, Будапешт

Венгрия почти со всех сторон окружена славянскими странами. С севера она граничит со Словакией , с запада — со Словенией , с юга — с Хорватией Сербией , с востока — с Украиной . Кроме того, на северо-западе от Венгрии находится Австрия , а с юго-востока — Румыния . Однако ближайшие родственники венгров живут совсем не тут, а в Финляндии и в Сибири.

Дело в том, что предки венгров пришли на территорию Венгрии относительно недавно, только в IX веке. До этого тут жило множество других народов — паннонцы, кельты, сарматы (языги)… В I веке нашей эры тут появилась римская провинция Паннония со столицей в Аквинке. Город позже был заброшен — его руины находятся на территории современного Будапешта

Во II веке бушевали Маркоманские войны, ставшие следствием нашествия на Римскую империю германских племён, маркоманов и квадов. Век спустя сюда устремились другие германцы — гепиды, а в IV веке территория Венгрии становится одной из первых жертв Великого переселения народов — пришедшие в Европу из Азии гунны вытеснили на венгерские земли остготов.

Но сбежать от гуннов не получилось — уже в V веке их правитель Аттила завоевал Паннонию и обосновался на её территории. Аттила создал гигантскую империю гуннов от Волги до Рейна . Дань ему платили как Восточная (Византия), так и Западная Римская империя. И только после смерти Аттилы в 453 году гунны отступили, а империя рассыпалась.

О происхождении и языке гуннов известно мало, но сегодня большинство историков считают, что они были либо тюркским кочевым народом, либо монголо-манчжурским и говорили, по всей видимости, на одном из тюркских наречий. Им на смену в 567 году пришёл другой азиатский народ — авары, сделавшие территорию Венгрии центром своего государства — Аварского каганата. Но в 805-м их разгромили франки — об этом мы писали в справке про соседнюю Австрию.

Предки нынешних жителей Венгрии в те годы кочевали по южнорусским степям, на территории нынешних Краснодарского края и юга Украины. А вот на венгерских землях в это время поселились… славяне. В 839 году возникло Блатенское княжество, которое в 884 году влилось в Великую Моравию, могущественное славянское государство, во многом определившее дальнейшие судьбы славянских народов в этом регионе. Именно здесь греками Кириллом и Мефодием была создана первая славянская письменность.

Собственно венгры появились на этих землях в 862 году, по приглашению Ростислава, князя Великой Моравии — тот надеялся с помощью воинственных мадьяров, как они себя называли, победить соседей, с которыми находился в постоянной конфронтации — франков и болгар. Спустя 20 лет, уже при преемнике Ростислава, Святополке, мадьяры со славянами совершили новый поход, и дошли до самой Вены

Однако это были лишь разовые набеги, после которых венгры возвращались восвояси. Новые земли им, однако, приглянулись — тем более, что с обжитых мест их вытесняли хазары. И после очередной войны с болгарами (на этот раз в союзе с Византией) в самом конце IX века они перешли Карпаты и заняли среднедунайскую низменность. Этот период истории в Венгрии носит название «Эпоха завоевания родины», и в 1896 году в Будапеште широко отмечалось 1000-летие обретения этой родины.

Но что для одних — обретение, для других — потеря. Венгры заняли земли Великой Моравии, и между бывшими союзниками разгорелась ожесточённая война. Однако в военном отношении кочевники-мадьяры значительно превосходили славян, а их лёгкая конница своими опустошительными набегами наводила ужас на всю Западную Европу. В X веке они множество раз атаковали германцев, итальянцев, бургундцев и доходили даже до территории Испании . Почти все их походы оказывались успешными. И лишь к концу столетия, потерпев несколько болезненных поражений, венгры остепенились и отказались от своих кочевых привычек.

Вообще, венгры — народ, родственный хантам и манси. Предки всех этих наций проживали на юге Урала. Но затем ханты и манси ушли восточнее, в Сибирь, на территорию современного Ханты-Мансийского автономного округа , а венгры — западнее. До сих пор венгры, ханты и манси имеют в своих языках довольно много общих слов и в целом способны понимать друг друга.

Само слово «венгр» в русском языке заимствовано из польского и происходит от прославянского *ǫgъrinъ — угрин. В большинстве европейских языков название венгров схожи и близки к первоначальному «угр», но в английском оно трансформировалось в Hungary — возможно, из-за живших несколько раньше на этой территории гуннов (huns).

Ещё раньше венгров, много тысяч лет назад, от этого же пра-народа отделилась другая группа, которая мигрировала на север Европы и стала предками финнов. Но так как произошло это очень давно, а впоследствии они испытали на себе сильное влияние со стороны скандинавских и центральноевропейских народов, то сегодня связи между финнами и венграми очень слабы, а венгерский язык не слишком похож на финский, хотя и относится к той же финно-угорской группе.

Центральные события в истории Венгрии произошли в 1000 году, когда правитель мадьяров, князь Вайк, принял католичество и титул короля. Так появилось королевство Венгрия, а сам Вайк остался в истории под именем Иштван I, и после смерти был канонизирован. Мадьяры не прекратили воевать с соседями, но сражались теперь не за добычу, а за земли. Постепенно всё большее влияние на них оказывала соседняя Византия, где уровень развития в научном и культурном смысле был несравнимо выше.

В XIII веке, при короле Эндре II, разгорелся конфликт между монархом и местными феодалами. В 1222 году Эндре был вынужден подписать «Золотую буллу» — аналог принятой в Англии всего семью годами ранее «Великой хартии вольностей», ограничившей власть короля. Эндре пытался сопротивляться, пригласив в страну рыцарей Тевтонского ордена, но вскоре они были изгнаны и переселились в Прибалтику (откуда и совершали свои походы на новгородцев).

После смерти Эндре II на престол взошёл его старший сын, Бела IV. На его правление пришлась одна из самых тяжёлых страниц истории Венгрии — монгольское вторжение. Весной 1241 года, опустошив перед этим русские земли, монголы под предводительством Бату-хана (Батыя) сразу по нескольким направлениям вторглись на территорию венгерского королевства, уничтожая всё на своём пути. Страна была выжжена дотла, начались голод и эпидемии.

Венграм, однако, повезло — смерть правителя монголов, Угэдэя, в конце того же года заставила Бату-хана вместе с войсками вернуться в Монголию . Несмотря на тяжелейшие последствия нашествия, Бела IV удалось быстро восстановить силы страны — уже к 50-м годам XIII века Венгрия вновь превратилась в могущественное королевство и даже вела борьбу за австрийские территории.

Своего расцвета венгерское королевство достигло в XV веке, при Матьяше I. Несмотря на то, что восточную Европу в это время активно завоёвывали турки-османы, Матьяшу удалось не только успешно им противостоять, но даже отвоевать большие территории как у них, так и у империи Габсбургов — в состав Венгрии вошла почти вся Австрия, а новой резиденцией короля стала Вена. Кроме того, при нём страна пережила культурный расцвет, и королевская библиотека стала крупнейшей в Европе.

Но после смерти Матьяша в 1490 году начался закат венгерского королевства. Престол занял чешский король Уласло II, а вскоре и Габсбурги отвоевали свои австрийские владения. Уласло пришлось переехать в Буду, которая была столицей Венгрии прежде. Спустя несколько столетий Буда сольётся с Пештом, расположенном на другой стороне Дуная, и превратится в город Будапешт.

В XVI веке османский султан Сулейман I Великолепный разгромил армию венгров, ослабленную внутренними раздорами между феодалами, и разграбил половину территории королевства — вплоть до Дуная. Часть венгерских земель вошла в состав Османской империи, а вторую захватили австрийские Габсбурги. Практически весь XVI и XVII век шли непрекращающиеся войны между австрийцами и турками, главной ареной (и пострадавшей) для них стала Венгрия.

Наконец, в 1683 году, после поражения турок в Венской битве, началась Великая турецкая война сразу нескольких европейских государств против турок, завершившаяся поражением Османской империи. Вся территория Венгрии перешла под власть Габсбургов — но об этом периоде мы уже рассказывали в статье про Австрию.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году образовалось первое демократическое венгерское государство — Венгерская Народная республика. Просуществовала она недолго — уже в начале 1919-го республика из «народной» превратилась в «советскую», а вся власть оказалась сосредоточена в руках Социалистической партии Венгрии. В целом венгерские социалисты копировали происходящее в это время в России , и даже сформировали Красную армию, которая совершила поход в Словакию. Но 6 августа румынские войска вошли в Будапешт, после чего Венгерская Советская республика прекратила своё существование.

В 1920-м вновь была объявлена монархия, но король при этом выбран не был. Регентом стал Миклош Хорти — адмирал, годом ранее оставшийся без флота, так как весь он отошёл новообразованной Югославии. В 1920-м Венгрия была вынуждена подписать со странами-победительницами в I мировой войне Трианонский мирный договор, закрепивший потерю Венгрией 2/3 её территорий, включая выход к морю. В этих границах Венгрия существует и сегодня.

Трианонский договор нанёс сильнейший удар по престижу страны и национальному самосознанию венгров. Неудивительно, что в последующие годы большую популярность тут обрели идеи реваншизма. Именно они толкнули Венгрию на новый союз с Германией после того, как там пришли к власти нацисты — также одержимые идеей национального реванша.

Поначалу для Венгрии всё вроде бы складывалось неплохо — сотрудничество с Гитлером принесло стране инвестиции и рабочие места. Именно в этот период, в 1936 году, в парке Будапешта прошёл и первый Гран При Венгрии, в котором приняли участие заводские команды Mercedes, Auto Union и Alfa Romeo, а также несколько частников. Выиграл его Тацио Нуволари на Alfa Romeo.

В 1938-м при активной поддержке Германии Трианонский договор был пересмотрен, и страна вернула себе часть утраченных земель. А в 1941-м, приняв участие в захвате Югославии, Венгрия приобрела ещё один регион. Нападение на СССР Миклош Хорти тоже приветствовал, хотя сам поначалу вступать в войну и отказывался. Но уже через несколько дней, после бомбёжки советской авиацией Кошице , объявил Советскому Союзу войну.

Однако Хорти одним из первых в странах «оси» понял, чем может закончиться эта кампания, и уже в конце 1942 года начал вести секретные переговоры со странами антигитлеровской коалиции о возможном выходе Венгрии из войны. Фактически, однако, он попытался сделать это только в 1944-м, когда советские войска уже подступали к границам.

Но попытка оказалась неудачной — в результате поддержанного Гитлером переворота власть перешла к лидеру нацистской партии «Скрещённые стрелы» Ференцу Салаши . Существенного влияния на ход войны это, впрочем, не оказало — вскоре вся территория Венгрии перешла под контроль советско-румынских войск. Салаши сбежал в Австрию, но был арестован американцами и выдан венгерским властям.

После окончания войны границы страны были восстановлены в соответствии с Трианонскими соглашениями, а сама страна преобразована в Венгерскую республику. В 1947-м на выборах в парламент победили коммунисты , после чего началась советизация страны, и уже в 1949-м была провозглашена Венгерская Народная Республика. Попытка антикоммунистического переворота в 1956 году была жёстко подавлена.

Парадоксально, но хотя коммунистический режим и отдалил Венгрию от стран Запада, только благодаря этому, вероятно, сегодня тут проходит Гран При Формулы 1. Берни Экклстоуну было важно провести гонку за «железным занавесом», и после того, как в 1983 году ему не удалось договориться с Москвой , он перенёс внимание на другие страны социалистического блока — в частности, в качестве возможного места проведения Гран При назывались Китай , Югославия и Чехия

Но затем венгерский бизнесмен Тамаш Рохоный посоветовал Экклстоуну съездить в Будапешт, где Берни нашёл союзника в лице председателя венгерского автомобильного клуба Тибора Балога. Благодаря его усилиям менеджменту Формулы 1 удалось достичь согласия с правительством страны, и в короткие сроки под Будапештом был построен новый автодром.