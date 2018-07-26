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В Израиле опубликовано фото женщины, сбившей сирийский самолет
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В Израиле опубликовано фото женщины, сбившей сирийский самолет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Батареей противовоздушной обороны Patriot, сбившей сирийский военный самолет Су-22, командовала офицер-женщина. Как сообщает Jerusalem Post, это капитан Ор Нааман. Ранее эта же военнослужащая принимала непосредственное участие и в ликвидации беспилотника, который около двух недель назад также залетел на территорию Израиля со стороны Сирии.
В Сети уже появилась фотография Ор Нааман. В частности, ее снимок опубликовал в Twitter военный корреспондент 10-го канала израильского ТВ Ор Хеллер.
Напомним, самолет был сбит 24 июля. Израильская стороны утверждает, что Су-22 углубилось в воздушное пространство страны на 2 километра. Один из пилотов погиб, судьба второго оставалась неизвестной.
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