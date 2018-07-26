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Море зовет: 3 идеи летнего маникюра для отпуска
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Море зовет: 3 идеи летнего маникюра для отпуска 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
На отпуск в жарких странах и летний отдых у нас осталось чуть больше месяца, да и это время пролетит незаметно. Редакция Passion.ru подобрала для вас три необычных варианта летнего маникюра. Нейл-арт от классического до самого провокационного ждет вас в нашем видео!
Negative Space
Дизайн на ногтевой пластине, покрытой только прозрачным лаком, мастера маникюра называют Negative Space. Мы предлагаем добавить немного геометрии и пастельных цветов. Не обязательно создавать четко очерченный контур из фигур. Края можно растушевать в левую незаметную дымку и создать градиент от цветного края к прозрачному лаку.
Флористика
Флористические дизайны тоже могут быть утонченными. Техника рисования цветов из лепестков на нейтральной подложке — идеальный вариант, который поможет создать стильный и сдержанный маникюр. Чтобы добавить яркости, лепестки лучше рисовать в насыщенных оттенках.
Нейл-арт на больших пальцах
Все мы знаем, что с нейл-артом лучше не перебарщивать. Рисунки на больших пальцах не слишком бросаются в глаза и выглядят лаконично. Запомните, что подложка для нейл-арта не должна отличаться по цвету от покрытия на остальных ногтях. Самые смелые могут поэкспериментировать с провакационными дизайнами. Один из таких ждет вас в самом конце нашего видео.
За помощь в организации съемки благодарим бренд BANDI!
Текст: Дарья Солодовникова
Дизайн: Ника Матвеева, ведущий технолог BANDI, Багир Хасанов, технолог BANDI
Фото: Shutterstock
Видео: Екатерина Худякова
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