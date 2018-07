Линдси Лохан подогревает интерес к своему клубу в Греции с помощью «двойника» Пэрис Хилтон

«Заклятые подруги» Линдси Лохан Пэрис Хилтон в последнее время то и дело фигурируют в новостях в связи друг с другом. На днях Пэрис назвала Линдси «патологической лгуньей», а теперь выяснилось, что Лохан подогревает интерес к своему новому проекту — пляжному клубу в Греции — с помощью рекламных кадров, на которых красуется «двойник» Хилтон.

Девушка, которая рекламирует открытый Линдси Lohan Beach House Rhodes, настолько похожа на Пэрис на одном из кадров, что многие действительно перепутали ее с Хилтон — и даже начали поздравлять светскую львицу с тем, как она хорошо выглядит на рекламных фото. После этого в официальном аккаунте пляжного клуба Лохан появилась еще парочка рекламных кадров — и только благодаря им стало понятно, что на самом деле позирует на них совсем не Пэрис:

The look of love is in your eyes. Find it yourself at Lohan Beach House Rhodes...... #cocktails #cocktailporn #cocktailtime #cocktailhour #cocktailart #cocktailoftheday #lohanrhodes #lohanbeachhouse #rhodes #rhodesisland #rhodesgreece #myrhodes #rhodeslife #rhodes2018 #rhodesparty #rhodes_vacation #rhodeslifestyle #beachbar #beachbars #beachclub #beachclubs #beachparty

Публикация от LOHAN Beach House Rhodes (@lohanrhodes)

21 Июл 2018 в 7:10 PDT Easy like Sunday morning...... #cocktails #cocktailporn #cocktailtime #cocktailhour #cocktailart #cocktailoftheday #lohanrhodes #lohanbeachhouse #rhodes #rhodesisland #rhodesgreece #myrhodes #rhodeslife #rhodes2018 #rhodesparty #rhodes_vacation #rhodeslifestyle #beachbar #beachbars #beachclub #beachclubs #beachparty

Публикация от LOHAN Beach House Rhodes (@lohanrhodes)

22 Июл 2018 в 1:00 PDT попкорнnews