Как не платить налоги, торговать контрафактом и чувствовать себя спокойно. Инструкция от ivbg.ru

налоговая инспекция и Вы знаете, как торговать контрафактом, не платить налоги, не платить в пенсионный фонд, обманывать людей и ходить безнаказанным? Нет? А вот некий житель Выборга по фамилии Ковешников знает. Ключ к успеху прост — немного везения, много наглости и безразличия к окружающим. Ivbg.ru рассказывает о магазине dvd-дисков «Фантазия», которого уже четвертый год формально не существует. А правоохранительные органы прокуратура ничего сделать не могут

Вся страна следит за изменением пенсионного законодательства. Власти поднимают пенсионный возраст, чтобы в перспективе уровень и продолжительность жизни россиян выросли. Но есть отдельные люди, которые подвергают реформу риску. Глядя на их действия, можно составить инструкцию, как пустить старания чиновников под откос:

Не платить налоги Не платить в пенсионный фонд Не регистрировать предприятие Торговать контрафактной продукцией

Но обо всем по порядку.

В начале июня сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБиПК) навестили неприметный магазинчик в центре Выборга. Внимание он привлек как раз своей невзрачностью: в городе идет масштабная реставрация, дома обрастают лесами и коммерсанты вывешивают рекламу на самые видные места, чтобы бизнес продолжал приносить прибыль. Однако магазин «Фантазия» решил остаться в тени. Приехавшие сотрудники ОБиПК увидели небольшое торговое помещение, набитое под завязку возможно контрафактными дисками. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Удивлению оперативников не было предела, когда буквально на следующий день Ковешников наполнил опустевшие полки новым товаром. Отношение горе-предпринимателя к ситуации простое: «У меня проблем с этим нет. Изымайте, я куплю все заново и буду работать. Вы мне ничего не сделаете».

Корреспондент ivbg.ru сходил в магазин «Фантазия» и без особых хлопот купил два диска с мультфильмами за скромные 200 рублей. Кассир без толики сомнения вручил фискальный чек. Все вроде хорошо, но ООО «Успех», указанный на чеке, не существует как юридическое лицо с 2014 года. Организацию исключили из Госреестра, юрлицо не отчитывается перед налоговой инспекцией, но продолжает торговать.

С таким же успехом можно продавать все, что душе угодно. Например, дети могут купить фильмы с категорией 18+, но владельца «Фантазии» это абсолютно не интересует. Покупатели становятся участниками преступной схемы, сами того не подозревая. А если вдруг ему взбредет в голову продавать наркотики? И даже если вы захотите подать в суд за купленный контрафактный диск, то не сможете это сделать — юрлица не существует, иск предъявить некому.

Ivbg.ru стало известно, что Ковешников с 2007 года не платит за пользование помещением. Договор ни с какой управляющей компанией до сих пор не заключен. А электричество к себе в магазин он, по некоторым данным, провел из квартиры своих родственников, которая находится в этом же доме. Делал он это тайно от всех, но фотография зафиксировала момент незаконного подключения к общедомовому имуществу жителей дома на Северной, 8.

Все жители дома фактически платят за его энергоресурсы, тепло, вывоз мусора и т д. На сегодняшний день задолженность составляет несколько сотен тысяч рублей. На все просьбы УК по ЖКХ Выборга заключить договор обслуживания, Ковешников отвечал, что не хочет иметь дело с «преступниками» и никаких договоров заключать не будет. Что он имел ввиду под словом «преступники» остается загадкой.

Но, насколько известно ivbg.ru, использование электричества в коммерческих помещениях по тарифу для жильцов категорически запрещено и грозит либо административным штрафом, либо уголовной ответственностью. Так кто, интересно, является в этом случае обманщиком, мошенником или вором? Кстати, может быть «Энергоконтроль» — надзорный орган в сфере потребления электроэнергии — обратит внимание и проверит факт использования электричества из квартиры в коммерческих целях?

А теперь вот Ковешникову за счет государства (считай, на деньги правительства области) отремонтировали фасад. Чтобы он с новыми силами продолжал развивать свой криминальный бизнес. Неплохо, да?

Дело дошло до начальника выборгской полиции Эвардаса Вашкиса. В разговоре с ivbg.ru он отметил, что изъятая продукция направлена на экспертизу, а на семью серых предпринимателей возбудили административное дело.

https://youtu.be/eCI8Xdcjpgo

Оказалось, что ООО «Успех» вместе со своим директором Ковешниковым уже попадал в поле зрения недовольных правообладателей. И тоже тогда ушел от наказания. В 2014 году Арбитражный суд города Санкт-Петербурга Ленинградской области вынес решение по иску компании «Smeshariki GmbH» к ООО «Успех» о денежной компенсации за нарушенные авторские права (на русском языке — за торговлю контрафактными дисками). Суд предписал «Успеху» выплатить денежную компенсацию в 100 тыс. рублей.

Но Ковешников, как обычно, решил не платить. Как не платит налогов, взносов в пенсионный фонд, обязательных платежей за коммунальные услуги… ivbg.ru выяснил, что Ковешников, который является еще и собственником помещения на Северной, 8, уже несколько лет не платит за потребляемые энергоресурсы. Мы задаемся вопросом: как человек торгует три года котрафактом, не платит за электричество и тепло, уклоняется от уплаты налогов, а закон обходит его стороной?

В магазине работает жена Ковешников, и, предположительно, теща. Вот такой вот семейный бизнес. Оказывается порой очень легко зарабатывать деньги «серыми» путями и ходить по улицам чистым, как небесный ангел.

А еще Ковешников является председателем ТСЖ «Звездное» в Выборге. Не знаем, как там у него с собираемостью платежей, но собственникам квартир в доме по адресу улица Приморская, 49, которым управляет Ковешников, стоит задуматься и еще раз тщательно проверить бухгалтерию ТСЖ. Почему? Да потому, что господин Ковешников является еще и владельцем участка земли и дома в одном из загородных поселков под Выборгом. За пользование которыми не платит. Ни за электричество, ни за коммунальные услуги. Такой вот у него стиль жизни и ведения бизнеса. Ни за что не платить. Никому. Ни государству, ни людям. И всегда выходить сухим из воды. Но ведь веревочка не может виться бесконечно.