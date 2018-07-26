Финансовый мошенник в детской кроватке

Может показаться, что изобретательные жулики в финансовой сфере каждый раз придумывают что-то новое. На самом деле основные составляющие примерно одни и те же. Расскажем о них на конкретных примерах.

Как Минфин чуть не лишился денегГлава отдела безопасности одного из десяти крупнейших банков России на весь отдел три раза продиктовал мошенникам ПИН-код от своей зарплатной карты. Свой промах он осознал только после того, как в гробовой тишине офиса положил трубку. К счастью, наш герой успел заблокировать карту до того, как с нее сняли деньги. Или вот еще один пример: героиня, поделившаяся с нами своей историей, сама является тьютором проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности среди населения. Но и она, хорошо знающая подводные камни финансового мира, чуть не попалась на уловки мошенников. «Полагаю, с подобным каждый успел столкнуться, дошла очередь и до меня. С одной стороны, можно выдохнуть спокойно — все обошлось, а с другой — обидно, что такое случилось. Новость»Я назвала три карты! Три, Карл!»Дневной сон прервал звонок девушки по объявлению с Avito. Покупательница спрашивала про детскую кроватку. Говорила, что в течение часа ее заберет, но только не лично, а с помощью сторонней компании. Меня накрыла волна смешанных чувств. Я сказала, что перезвоню ей, так как нужно посоветоваться с мужем, которого в данный момент нет дома. В результате наших телефонных переговоров я назвала три карты. Три, Карл! Две из которых с CVV-кодами и СМС-подтверждениями. Свою просьбу сообщить ей коды из СМС она объяснила тем, что у нее двойная аутентификация на карте из-за застрахованного вклада. Мошенница скрылась сразу после того, как в ответ на ее вопрос, правильные ли у меня карты, я сказала, что все они с нулевым балансом… Опаньки, ловить оказалось нечего. Позвонила в Почта Банк — там сказали, что никакой двойной аутентификации при переводе у них нет. Все карты я заблокировала. В отделении банка узнала, что на Avito кто-то из знакомых операциониста потерял так 50 тысяч рублей. Благодарю Вселенную за этот урок». По мнению представителя Почта Банка Василия Камальдинова, клиент столкнулся с типичной ситуацией, когда мошенник представился покупателем, воспользовался доверчивостью и выведал необходимые персональные данные для новой регистрации в «Почта Банк Онлайн». «Сотрудник банка» попросил сообщить СМС-кодМошенники с Avito также могут назваться представителями банка и попросить у вас сообщить необходимую им информацию. «Буквально недели две назад была похожая ситуация с Avito. Нашелся покупатель на станок для изготовления керамзитоблоков. Мужу позвонил мужчина, сказал, что готов купить, только нужно будет отправить транспортной компанией в соседнюю республику. Затем спросил номер карты, куда переводить деньги. Естественно, супруг сообщил. Далее последовал звонок якобы из банка, причем номер действительно был московский. „Сотрудник банка“ представился и поинтересовался, ждет ли муж поступления денег. После этого он назвал верную сумму и попросил продиктовать ему код из СМС-сообщения, которое он сейчас отправил. После этого сразу стало понятно, с кем мы имеем дело», — рассказал один из собеседников Банки.ру . «Бей или беги»: дефицит времени — друг мошенника«Главный ингредиент, обеспечивающий успех всей операции, — это создание ситуации дефицита времени для реагирования: женщина сообщает, что заберет кроватку в течение часа. Ощущение необходимости принять решение прямо сейчас усиливается тем, что сама она не приедет (иначе можно было бы на месте все спокойно решить, обсудить), а приедет газель (третьи лица, которые вообще не в курсе ваших финансовых отношений и не будут ждать, пока вы все решите)», — объясняет директор Центра когнитивной экономики экономического факультета МГУ им. Ломоносова Анна Солодухина. Она также отмечает, что выбор времени звонка — в разгар дня — неслучаен, он тоже вносит свою лепту. Здесь расчет на то, что муж, который мог бы помочь хладнокровно оценить ситуацию, скорее всего, на работе, и жертве придется принимать решение самой. А тут еще «повезло» — жертва спала и, таким образом, была в «нересурсном» состоянии для того, чтобы быстро оценить ситуацию и при необходимости сопротивляться внешним инструкциям, противоречащим ее интересам и безопасности. Как на нас действует дефицит времени? В режиме необходимости быстрого реагирования наш мозг автоматически переводится в режим стресса, называемый «бей или беги», когда все ресурсы направляются на поддержание систем активных действий — сердце учащенно бьется, чтобы мышцы были готовы к действиям, легкие работают интенсивнее, чтобы обеспечить приток кислорода к тем же мышцам. При этом аналитические системы мозга оказываются «выброшенными за борт» — они сейчас не нужны, поэтому связь с ними не поддерживается. Думать здраво в таком состоянии почти невозможно. Хотим деньги здесь и сейчасДобавьте к этому второй классический ингредиент: возможность получить деньги здесь и сейчас. Это практически как ощущение рыбака, который полдня сидел безрезультатно над своими удочками — и тут клюет! Доза ажиотажа гарантирована. И пусть даже рыба «какая-то странная», но зато прямо сейчас. Подождать другую рыбу, «правильную», мысль не приходит. Вообще под таким эмоциональным напором разумные мысли не приходят. Ну и заключительный аккорд: жертве под некоторым «умным» предлогом (двойная аутентификация — ого!) дается инструкция сообщить данные карт, коды безопасности, пароли, которые приходят ей на телефон, одним словом, все, что нужно для счастья мошеннику. То, что происходит потом, конечно, предсказуемо: женщина следует инструкции и называет все данные, хотя наверняка знала, что этого делать категорически нельзя, а главное, что ни одна система аутентификации не может этого потребовать. Но эти знания находились в той самой «заблокированной» эмоциями части мозга, поэтому не выручили свою хозяйку. ЦитатаОбратите внимание, что сразу же после исчезновения лже-покупательницы с горизонта вместе с ее давлением приходят правильные мысли: проверить, есть ли пресловутая двойная аутентификация, заблокировать карты. То есть в целом нашу героиню нельзя назвать финансово неграмотной — необходимые знания у нее есть. Зажги «красную лампочку»Что делать, чтобы знания не оказались смыты волной эмоций, а заодно не исчезли и деньги с банковских карт? Объясняет по пунктам эксперт Анна Солодухина. Во-первых, необходимо осознать, что тебя ставят в условия немедленного принятия решения, и зажечь «красную лапочку». Сложно представить ситуацию, когда человеку может понадобиться кроватка вот прямо сейчас, а через пару часов и даже на следующий день она уже не нужна. Сама такая постановка вопроса должна насторожить — скорее всего, какой-то подвох. Следующий шаг: необходимо любыми способами убрать влияние дефицита времени — взять паузу для того, чтобы успокоиться и собраться с мыслями: например, «Да, готова продать вам кроватку, но мне сейчас неудобно говорить, давайте я вам перезвоню через 20 минут» и, не вступая в дальнейшие переговоры, положить трубку. Человек может говорить вам «Сейчас или никогда!», и тут смотри пункт первый.

Что сделать в эти 20 минут, а то и час, а то и полдня? Медленно подышать (это один из способов насильно снизить частоту пульса и перевести свои системы быстрого реагирования в спокойный режим, что позволит «разблокировать» аналитические системы мозга); проверить информацию, которую вы успели получить (например, про двойную аутентификацию); позвонить мужу, другу, кому-то, кто мог бы посмотреть на ситуацию взглядом, не замутненным эмоциями, и указать на риск мошенничества.

Обман на пенсионном возрастеЕще один шаг, который стоит сделать, чтобы обезопасить себя: завести себе специальную карту для покупок в Интернете и операций, осуществляемых с незнакомыми людьми. На этой карте стоит поддерживать нулевой баланс и заводить туда деньги непосредственно перед покупкой в соответствующем объеме. Это то, что спасет вас, если вдруг вы не распознали опасность или не смогли справиться с эмоциями. Еще один случай мошенничества, с которым сталкиваются люди, — это опросы по квартирам. Известны случаи, когда в дверь звонит якобы представитель ПФР и просит сверить паспортные данные и номер СНИЛС для перевода накопительной части в НПФ. В связи с изменением законодательства в части увеличения пенсионного возраста мошенники собирают подписи тех, кто «против». Доверчивые сограждане диктуют свои данные, ставят свои подписи в сомнительных документах. Затем мошенники используют эти данные, чтобы взять кредит.

Чтобы не быть обманутым и не терять свои деньги, нужно быть очень осторожными при общении с подобного рода «представителями» Пенсионного фонда. Не доверяйте даже документам, которые они предъявляют как удостоверение личности. Это тоже подделка. ПФР не ходит по квартирам с опросами и сверкой документов.