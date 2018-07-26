Водитель наехал на ребёнка рядом с детской площадкой в Приокском районе

Всё ДТП сняла одна из камер видеонаблюдения, установленная во дворе. Водитель ехал по дороге, которая находится во дворе и огибает детскую площадку. В это время маленький мальчик сначала подбежал к двум припаркованным автомобилям, а затем резко побежал через дорогу. По всей вероятности, водитель просто не видел ребёнка, стоявшего между машинами. Он тут же вышел и пошёл к мальчику. Видео предоставлено домоуправляющей компанией «Управдомъ», которая занимается обслуживанием этого района.

После момента происшествия на записи видно, что рядом с мальчиком и водителем стал собираться народ. Скорее всего, одним из подошедших мужчин был отец пострадавшего ребёнка. Мальчик остался жив.

— Водитель Mitsubishi совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на дворовой территории, — рассказал нам заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич. — Пострадал мальчик 2013 года рождения. Он находился в сопровождении взрослых. Сейчас проводится административное расследование, в конце которого будет установлено, кто нарушил Правила дорожного движения. В данном случае это дворовая территория, поэтому водитель конечно же должен быть внимателен. Если он никак не мог избежать этого наезда — это одно дело. По окончании расследования и выяснения всех факторов будет принято процессуальное решение.

На этом видео заместитель генерального директора домоуправляющей компании «Управдомъ» Олег Пикунов дал некоторые подробности произошедшего. Также он призвал всех к особой осторожности на дорогах и территориях детских площадок — и родителей детей, и автомобилистов.

Ранее мы писали о ДТП, которое также сняла одна из камер наблюдения этой домоуправляющей компании — тогда нижегородка повредила четыре автомобиля, скрылась с места аварии и затем вернулась.