12 тысяч кв.м тротуаров и проездов заасфальтируют в Приокском районе

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, работы будут выполнены во дворах домов №№1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 по улице 40 лет Победы.

Накануне исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов совместно с представителями ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» проверил ход выполнения работ.

«Уже сейчас подрядчики завезли бортовой камень и начали демонтаж старого асфальтового покрытия. В планах — расширить проезжую часть и создать парковочные карманы,

отремонтировать газонные ограждения, обустроить контейнерные площадки, отремонтировать и покрасить входные группы, провести ремонт отмостков и установить детские игровые комплексы», — отметил и.о. главы администрации Приокского района.