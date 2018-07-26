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12 тысяч кв.м тротуаров и проездов заасфальтируют в Приокском районе
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12 тысяч кв.м тротуаров и проездов заасфальтируют в Приокском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, работы будут выполнены во дворах домов №№1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 по улице 40 лет Победы.
Накануне исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов совместно с представителями ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» проверил ход выполнения работ.
«Уже сейчас подрядчики завезли бортовой камень и начали демонтаж старого асфальтового покрытия. В планах — расширить проезжую часть и создать парковочные карманы,
отремонтировать газонные ограждения, обустроить контейнерные площадки, отремонтировать и покрасить входные группы, провести ремонт отмостков и установить детские игровые комплексы», — отметил и.о. главы администрации Приокского района.
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