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На Кавказе посчитали медведей и зубров
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На Кавказе посчитали медведей и зубров 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Кавказском заповеднике прошел учет медведей и зубров, сообщает пресс-служба заповедника.
Непривычно много медведей за один день на склонах массива горы Джуга смогли наблюдать волонтеры заповедника Павел Мудров и Елена Лиходедова. Проверены были все гребни и долины горных ручьев северных и восточных склонов Джуги. Можно с уверенностью утверждать о более, чем тридцати медведях, находящихся в этом районе. Попадались и отдельные самцы, и множество медведиц с разным количеством медвежат — от одного до четырех, что является редкостью для этих животных.
Кроме того, с 19 по 25 июля 2018 года проводился ежегодный учет зубров на хребте Пшекиш (Республика Адыгея). Район учета охватывал как сам хребет Пшекиш, так и окрестности поляны Тягеня и гору Гефо, а также Козлиную поляну. Всего были отмечены 108 зубров, из которых 35 — самцы, 52 — самки, 16 — зубрята-сеголетки, пять — годовалые зубрята.
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