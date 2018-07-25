Release 0.9

Release notes — mir24-scrum — Version 0.9 [MIRSCR-247] — Ошибки в amp страницах

[MIRSCR-331] — На одной из страниц AMP пропал почти весь контент новости

[MIRSCR-357] — Периодически не воспроизводится видео на мобильных устройствах

[MIRSCR-549] — Не создаются тэги с начальными буквами, совпадающими с уже заведенными тегами

[MIRSCR-552] — Ссылка на все новости в «Новость дня» ведет на 404 [MIRSCR-566] — Не работает черновик в релизе 0.8 [MIRSCR-575] — Не сохраняются связанные новости

[MIRSCR-576] — Не сохраняются копирайты к фотографиям

[MIRSCR-580] — Ширина верстки в редактировании Новости в админке ~ на 300px меньше фактической

[MIRSCR-585] — При загрузке видео сообщается об успешном создании, в предпросмотре пусто

[MIRSCR-594] — Новость открывается с ошибкой

[MIRSCR-599] — Невозможно установить копирайт не указывая Ссылку

[MIRSCR-605] — Для новости картинка поделяшки не соответствует заголовку

[MIRSCR-606] — починит функцию для сброса cdn кэша

[MIRSCR-607] — Перестает работать cachewarm.sh [MIRSCR-619] — Нет возможности посмотреть черновик новости — ссылка ведёт на страницу 404, перестал отображаться автор новости.

[MIRSCR-626] — нужно исправить rss google news stand

[MIRSCR-629] — Медленно заливается видео у Я. Никольского

[MIRSCR-631] — Кроп картинки не соответствует изображению

[MIRSCR-632] — поменять yandex.rss [MIRSCR-633] — Не загружается видео к новости

[MIRSCR-659] — Закешированные рсс отдаются не с теми хедерами

[MIRSCR-660] — хедеры кеш отдает для ucbrowser.rss [MIRSCR-663] — Невозможно отредактировать «Анонс» в новостях

Story

[MIRSCR-91] — Автоматическое изменение размера фотографий, заливаемых с локального компьютера в тело новости

[MIRSCR-157] — Копирайты для Фото в тексте из Фотобанка

[MIRSCR-259] — amp ошибка — в врезке «Смертельная медицина» ошибка в коде

[MIRSCR-260] — amp ошибка — в тексте новости не правильная html структура embeddedobject

[MIRSCR-261] — Валидировать текст новости на допустимые теги AMP [MIRSCR-262] — amp ошибка — в тексте новости html тэг «justify»

[MIRSCR-263] — amp ошибка — Атрибут «onclick» не подходит для тега «a»

[MIRSCR-447] — Добавить возможность ставить кропы 4:3 в галереи на детальную страницу

[MIRSCR-482] — Сортировать передачи в списке по дате создания desc

[MIRSCR-519] — Новое расположение блоков под текстом в мобильной версии

[MIRSCR-522] — Заменить стрелку в поле фильтра новостей

[MIRSCR-534] — Разнести филиалы Армения Азербайджан как можно дальше

[MIRSCR-535] — Поставить инлайн баннер SMI2

[MIRSCR-538] — Перенос новостей из сюжета в сюжет

[MIRSCR-544] — Изменить путь для прессрелизов

[MIRSCR-554] — Удалить неиспользуемые «Чанки»

[MIRSCR-564] — Сео специалист Юля хочет RSS Для UC Browser

[MIRSCR-565] — Сео специалист Юля хочет RSS Для агрегатора MSN [MIRSCR-572] — Поставить пиксель вконтакте

[MIRSCR-589] — Пользователи хотят видеть масштабированные варианты оригинальных кропов в списке кропов

[MIRSCR-604] — Чегляева хочет новый баннер SVK [MIRSCR-617] — Чегляева хочет поставить moevideo.club рекламу ContentRoll

[MIRSCR-618] — Тимлид хочет уметь выводить в одном баннерном месте несколько баннеров подряд

[MIRSCR-621] — Сео специалист Юля хочет Wifi RSS [MIRSCR-622] — Сео специалист Юля хочет RSS для Anews

[MIRSCR-635] — Чегляева хочет в меню пункт ТЕСТЫ

[MIRSCR-414] — Подключить и тестировать hyper-comments