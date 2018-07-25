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Release 0.9 

Мир24 15 минут назад
Release notes — mir24-scrum — Version 0.9  [MIRSCR-247] — Ошибки в amp страницах
[MIRSCR-331] — На одной из страниц AMP пропал почти весь контент новости
[MIRSCR-357] — Периодически не воспроизводится видео на мобильных устройствах
[MIRSCR-549] — Не создаются тэги с начальными буквами, совпадающими с уже заведенными тегами
[MIRSCR-552] — Ссылка на все новости в «Новость дня» ведет на 404  [MIRSCR-566] — Не работает черновик в релизе 0.8  [MIRSCR-575] — Не сохраняются связанные новости
[MIRSCR-576] — Не сохраняются копирайты к фотографиям
[MIRSCR-580] — Ширина верстки в редактировании Новости в админке ~ на 300px меньше фактической
[MIRSCR-585] — При загрузке видео сообщается об успешном создании, в предпросмотре пусто
[MIRSCR-594] — Новость открывается с ошибкой
[MIRSCR-599] — Невозможно установить копирайт не указывая Ссылку
[MIRSCR-605] — Для новости картинка поделяшки не соответствует заголовку
[MIRSCR-606] — починит функцию для сброса cdn кэша
[MIRSCR-607] — Перестает работать cachewarm.sh  [MIRSCR-619] — Нет возможности посмотреть черновик новости — ссылка ведёт на страницу 404, перестал отображаться автор новости.
[MIRSCR-626] — нужно исправить rss google news stand
[MIRSCR-629] — Медленно заливается видео у Я. Никольского
[MIRSCR-631] — Кроп картинки не соответствует изображению
[MIRSCR-632] — поменять yandex.rss  [MIRSCR-633] — Не загружается видео к новости
[MIRSCR-659] — Закешированные рсс отдаются не с теми хедерами
[MIRSCR-660] — хедеры кеш отдает для ucbrowser.rss  [MIRSCR-663] — Невозможно отредактировать «Анонс» в новостях
Story
[MIRSCR-91] — Автоматическое изменение размера фотографий, заливаемых с локального компьютера в тело новости
[MIRSCR-157] — Копирайты для Фото в тексте из Фотобанка
[MIRSCR-259] — amp ошибка — в врезке «Смертельная медицина» ошибка в коде
[MIRSCR-260] — amp ошибка — в тексте новости не правильная html структура embeddedobject
[MIRSCR-261] — Валидировать текст новости на допустимые теги AMP  [MIRSCR-262] — amp ошибка — в тексте новости html тэг «justify»
[MIRSCR-263] — amp ошибка — Атрибут «onclick» не подходит для тега «a»
[MIRSCR-447] — Добавить возможность ставить кропы 4:3 в галереи на детальную страницу
[MIRSCR-482] — Сортировать передачи в списке по дате создания desc
[MIRSCR-519] — Новое расположение блоков под текстом в мобильной версии
[MIRSCR-522] — Заменить стрелку в поле фильтра новостей
[MIRSCR-534] — Разнести филиалы Армения и Азербайджан как можно дальше
[MIRSCR-535] — Поставить инлайн баннер SMI2
[MIRSCR-538] — Перенос новостей из сюжета в сюжет
[MIRSCR-544] — Изменить путь для прессрелизов
[MIRSCR-554] — Удалить неиспользуемые «Чанки»
[MIRSCR-564] — Сео специалист Юля хочет RSS Для UC Browser
[MIRSCR-565] — Сео специалист Юля хочет RSS Для агрегатора MSN  [MIRSCR-572] — Поставить пиксель вконтакте
[MIRSCR-589] — Пользователи хотят видеть масштабированные варианты оригинальных кропов в списке кропов
[MIRSCR-604] — Чегляева хочет новый баннер SVK  [MIRSCR-617] — Чегляева хочет поставить moevideo.club рекламу ContentRoll
[MIRSCR-618] — Тимлид хочет уметь выводить в одном баннерном месте несколько баннеров подряд
[MIRSCR-621] — Сео специалист Юля хочет Wifi RSS  [MIRSCR-622] — Сео специалист Юля хочет RSS для Anews
[MIRSCR-635] — Чегляева хочет в меню пункт ТЕСТЫ
[MIRSCR-414] — Подключить и тестировать hyper-comments
Мир24: последние новости
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